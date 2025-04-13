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Ученые нашли способ, как повысить урожай многократно

Учёные из Нагойского университета совершили про...

фото: Report

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Учёные из Нагойского университета совершили прорыв в ботанике — впервые с XIX века они обнаружили ранее неизвестную ткань у растений. Её назвали «шлюзом Касахары», и открытие уже демонстрирует практическую пользу — позволяет значительно увеличить урожайность.

Как была найдена новая ткань

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, началось с изучения процесса оплодотворения у растений. Удивление вызвало странное поведение сигнала, идущего с противоположной стороны от привычного места, где происходит оплодотворение.

«Все смотрели в одну сторону, а сигнал исходил с другой. В итоге мы наткнулись на совершенно новую ткань», — рассказали исследователи.

Как работает «шлюз Касахары»

Оказалось, что эта ткань играет роль регулятора — она контролирует, поступают ли питательные вещества в семя. Если оплодотворение не произошло, «шлюз» остаётся закрытым: доступ питательных веществ блокируется веществом каллозой. При успешном оплодотворении каллоза растворяется, и питательные вещества начинают поступать к зародышу.

Генетика и урожай

Учёные обнаружили ген AtBG_ppap, который отвечает за работу этого механизма. Генетическая модификация растений с активацией этого гена дала впечатляющий результат: семена риса стали на 9% крупнее, а урожайность других сельхозкультур выросла почти на 17%.

Почему это важно

Новая ткань объясняет, как цветковые растения смогли занять доминирующее положение на Земле. Благодаря такому механизму они экономно расходуют ресурсы, питая только те семена, которые действительно смогут дать потомство.

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