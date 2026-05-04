Рютте: европейские страны НАТО укрепляют логистическую поддержку вокруг Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники США по альянсу наращивают логистическую и иную поддержку вблизи зоны конфликта вокруг Ирана. Об этом он сказал во время визита на саммит Европейского политического сообщества в Армении, передает РИА Новости.

По словам Рютте, все больше европейских стран заранее размещают необходимые силы и средства рядом с районом возможных военных действий. В числе такой поддержки он упомянул тральщики и минные тральщики.

Генсек НАТО пояснил, что эти меры принимаются для готовности к следующему этапу развития ситуации. Он также отметил, что европейские государства, по его оценке, «поняли послание» президента США Дональда Трампа.

Рютте отдельно прокомментировал решение американского лидера вывести пять тысяч военнослужащих США из Германии. По словам генсека, такой шаг стал проявлением разочарования позицией европейских союзников по иранскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил сократить военное присутствие в Германии из-за недостаточной, по мнению США, активности европейских партнеров в поддержке действий по ситуации вокруг Ирана.

