Россияне ищут пропавшие из аптек жизненно важные лекарства от рака

Анна Сальникова
В России поступают многочисленные жалобы на отсутствие в аптеках жизненно важных препаратов для лечения онкологических заболеваний — метотрексата и этопозида. Об этом сообщила представитель Совета по правам человека при президенте России, глава ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, пишут «Известия».

По ее словам, обращения приходят из разных регионов страны — от западной части России до Дальнего Востока. Это может указывать на системный характер проблемы.

Онколог Алексей Масчан отметил, что эти препараты входят в базовые схемы химиотерапии при лечении детских опухолей.

По словам врача, перебои с поставками таких лекарств могут привести к нарушению стандартов терапии и в дальнейшем повлиять на эффективность лечения.

В Росздравнадзоре сообщили, что запасы препаратов есть в медицинских учреждениях страны. По данным ведомства, в наличии находится более 2,4 миллиона упаковок метотрексата и свыше 135 тысяч упаковок этопозида.

При этом аналитики указывают, что поставки этих лекарств на рынок сокращаются каждый год. Такая динамика может усиливать риск дефицита.

