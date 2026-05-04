«Россия сегодня» усилила эффективность работы с ИИ-инфраструктурой YADRO

Анна Сальникова
Медиагруппа «Россия сегодня» развернула локальную вычислительную инфраструктуру для развития редакционных сервисов на основе искусственного интеллекта. Основой системы стали серверы YADRO G4208P G3, предназначенные для ресурсоемких ИИ-нагрузок, следует из данных YADRO.

Новая инфраструктура работает внутри собственного ИТ-контура агентства. Такой подход позволяет использовать инструменты искусственного интеллекта без передачи чувствительной информации во внешние сервисы.

На базе новой системы уже запущены сервисы для автоматической расшифровки аудио и видео, многоязычной обработки материалов, подготовки субтитров и поиска по фотобанку. В архиве агентства насчитывается более 3,5 миллиона изображений.

Также в инфраструктуре работает языковая модель, обученная на массиве публикаций РИА Новости. Она предназначена для создания текстовых материалов и автоматизации отдельных редакционных процессов.

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Ушаков отметил, что современные медиа работают с постоянно растущими объемами информации, форматами и каналами коммуникации. По его словам, искусственный интеллект помогает редакциям быстрее обрабатывать большие массивы данных и сохранять качество материалов при увеличении нагрузки.

Технологическим партнером проекта выступила российская компания YADRO, входящая в ИКС Холдинг. Она поставила серверную инфраструктуру для работы ИИ-сервисов.

В основу решения вошли серверы YADRO G4208P G3 в конфигурации с восемью графическими ускорителями. Такое оборудование рассчитано на задачи, связанные с обучением, дообучением и применением моделей искусственного интеллекта.

Работы по проекту начались в марте 2025 года. Сначала специалисты определили приоритетные редакционные сценарии, затем подобрали конфигурацию оборудования и подготовили рекомендации по развертыванию моделей. В декабре 2025 года серверы ввели в эксплуатацию.

Коммерческий директор YADRO Александр Бакулин заявил, что искусственный интеллект становится для бизнеса не экспериментом, а рабочим инструментом повышения эффективности. По его словам, внедренное решение показывает подход, при котором редакционные процессы автоматизируются без потери контроля над данными и вычислительной инфраструктурой.

Выбранная архитектура рассчитана на дальнейшее расширение набора ИИ-сервисов. Такой формат может использоваться в организациях, работающих с большими массивами чувствительных данных, включая медиа, финансы, промышленность, здравоохранение и государственное управление.

Кейс медиагруппы «Россия сегодня» планируют представить на форуме ЦИПР-2026, который пройдет с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде.

