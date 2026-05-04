Не у нас

RG.ru: Доля русской косметики на внутреннем рынке достигла 68%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Российский рынок косметики за последние годы заметно изменился: если раньше в нем преобладал импорт, то теперь доля отечественных брендов оценивается примерно в 68 процентов. Об этом пишет Российская газета.

По данным отрасли, российская косметика больше не воспринимается только как недорогая замена зарубежной продукции. Конкуренция постепенно смещается в сторону качества, понятного состава и доверия покупателей.

В сегменте уходовой косметики отечественные производители уже занимают почти половину рынка. При этом именно уходовая продукция стала одним из главных драйверов развития отрасли.

Рекомендуем также:

  1. Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут
  2. Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска

Согласно приведенным данным, 77 процентов россиянок выбирают косметику российских марок. Покупатели охотнее пробуют местные бренды, если те предлагают понятную формулу, прозрачное позиционирование и честное продвижение.

Выручка компаний российского бьюти-рынка в 2025 году превысила 1,16 триллиона рублей. Однако производственные мощности при этом загружены не полностью — в среднем лишь на 40–60 процентов.

В бытовой химии отечественные производители также укрепили позиции. Но в отдельных категориях зависимость от импортной продукции и компонентов сохраняется.

Российская косметика востребована и за пределами страны. Экспорт в 2025 году оценивается в сотни миллиардов рублей. Основными направлениями поставок стали страны СНГ, Китай, Индия и государства Ближнего Востока.

В числе наиболее уязвимых направлений эксперты называют декоративную косметику, сложную упаковку и современные ингредиенты, которые пока часто приходится закупать за рубежом.

Дальнейшее развитие собственного производства компонентов и упаковки специалисты считают важным условием для технологической самостоятельности отрасли.

Рекомендуем также:

  1. ОСАГО пересчитают по вашему графику: почему за езду по выходным придется платить больше
  2. Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы
  3. Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

47 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

что лучше от борщевика торнадо или раундап

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Почему казанцы выбирают строительство дома вместо квартиры

подготовка к олимпиадам по русскому языку в Казани

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

20 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

57 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки