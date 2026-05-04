RG.ru: Доля русской косметики на внутреннем рынке достигла 68%

Российский рынок косметики за последние годы заметно изменился: если раньше в нем преобладал импорт, то теперь доля отечественных брендов оценивается примерно в 68 процентов. Об этом пишет Российская газета.

По данным отрасли, российская косметика больше не воспринимается только как недорогая замена зарубежной продукции. Конкуренция постепенно смещается в сторону качества, понятного состава и доверия покупателей.

В сегменте уходовой косметики отечественные производители уже занимают почти половину рынка. При этом именно уходовая продукция стала одним из главных драйверов развития отрасли.

Согласно приведенным данным, 77 процентов россиянок выбирают косметику российских марок. Покупатели охотнее пробуют местные бренды, если те предлагают понятную формулу, прозрачное позиционирование и честное продвижение.

Выручка компаний российского бьюти-рынка в 2025 году превысила 1,16 триллиона рублей. Однако производственные мощности при этом загружены не полностью — в среднем лишь на 40–60 процентов.

В бытовой химии отечественные производители также укрепили позиции. Но в отдельных категориях зависимость от импортной продукции и компонентов сохраняется.

Российская косметика востребована и за пределами страны. Экспорт в 2025 году оценивается в сотни миллиардов рублей. Основными направлениями поставок стали страны СНГ, Китай, Индия и государства Ближнего Востока.

В числе наиболее уязвимых направлений эксперты называют декоративную косметику, сложную упаковку и современные ингредиенты, которые пока часто приходится закупать за рубежом.

Дальнейшее развитие собственного производства компонентов и упаковки специалисты считают важным условием для технологической самостоятельности отрасли.

