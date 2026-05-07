Не у нас

Под землёй 39 тыс. лет: в вечной мерзлоте нашли загадочный вид хищного протиста

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Ученые Сибирского федерального университета и Тюменского государственного университета обнаружили в образцах вечной мерзлоты ранее неизвестный вид одноклеточного хищника. Работа проведена в рамках Десятилетия науки и технологий. Ссылка на страницу первоисточника в предоставленном тексте не указана.

Исследователи изучили пробы, взятые с глубины 9 метров. Возраст пород, в которых находился организм, оценивается примерно в 39 тысяч лет.

Соавтор исследования, студент ТюмГУ Герман Созонов, рассказал, что найденные протисты сохраняли активность. Среди них ученые выделили новый вид Centrophyes acanthocystis.

Рекомендуем также:

  1. Зачем инспекторы ГАИ всё чаще требуют показать телефон: водителям объяснили, что отвечать на проверке
  2. Этот ароматный пирог сводит с ума всю семью: рецепт с зеленью и яйцом просят снова и снова

Специалистам удалось сохранить образец и подробно его исследовать. Это позволило расширить представления о биоразнообразии организмов, способных существовать в условиях вечной мерзлоты.

Новому виду одноклеточного хищника дали название Acanthocystis yamallongha. С латинского оно переводится как «дух края земли».

Эксперты отмечают, что из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты древние организмы могут возвращаться в современные биологические сообщества.

Такие процессы способны повлиять на структуру и работу микробных экосистем. При этом масштабы и возможные последствия этих изменений пока требуют дальнейшего изучения.

Рекомендуем также:

  1. Салат «Граф» затмил все привычные закуски: гости требуют рецепт уже после первой ложки
  2. Коммуналка может стать вдвое дешевле: кому в 2026 году положена скидка до 50% и как ее оформить
  3. Розы будут цвести до самых морозов без лишних хлопот: эти роскошные сорта удивят даже опытных дачников

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Прошли новые тесты: эксперты назвали лучший метод быстрого роста мышц

Гид по Казани

3 часа назад

Где провести свидание в Казани — подборка атмосферных мест

во сне кролики для женщины

Новости России

22 часа назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Гид по Казани

3 дня назад

Где найти всё для себя: женский гид по полезным компаниям

кровельные работы в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Гороскопы

9 часов назад

Судьба приготовила ему роскошную жизнь: один знак Зодиака будет невероятно счастлив до 2046 года

Не у нас

день назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

день назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Не у нас

день назад

Эксперт Кокова раскрыла, чем грозит найденная на улице флешка

Кулинария

день назад

Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие
Новости Казани
53 минуты назад

Пассажиров сняли с рейса Казань — Новосибирск из-за ссоры на борту

В аэропорту Казани двух пассажиров сняли с рейс...

Новости Татарстана

36 минут назад

Нижнекамский пенсионер потерял 1,2 млн рублей мошенникам

Гид по Казани

день назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

Новости Казани

час назад

Центр Москвы перекроют на репетицию парада Победы

Не у нас

час назад

В ГД обсуждают кешбэк на путёвки в детские лагеря с учётом числа детей
Музыкальная программа фестиваля медиаискусства ...
Интересное в Казани
20 часов назад

Музыкальная программа фестиваля медиаискусства НУР расширяется Впервые событие займет сразу два дня

Польза

2 часа назад

Розы будут цвести до самых морозов без лишних хлопот: эти роскошные сорта удивят даже опытных дачников

Не у нас

2 часа назад

Возле черных дыр предложили искать «разумы Дайсона»

Не у нас

2 часа назад

Bloomberg: Anthropic договорилась со SpaceX о вычислительных ресурсах
Что подарить в Казани: от оригинальных до практ...
Гид по Казани
5 дней назад

Что подарить в Казани: от оригинальных до практичных решений