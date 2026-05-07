Под землёй 39 тыс. лет: в вечной мерзлоте нашли загадочный вид хищного протиста

Ученые Сибирского федерального университета и Тюменского государственного университета обнаружили в образцах вечной мерзлоты ранее неизвестный вид одноклеточного хищника. Работа проведена в рамках Десятилетия науки и технологий. Ссылка на страницу первоисточника в предоставленном тексте не указана.

Исследователи изучили пробы, взятые с глубины 9 метров. Возраст пород, в которых находился организм, оценивается примерно в 39 тысяч лет.

Соавтор исследования, студент ТюмГУ Герман Созонов, рассказал, что найденные протисты сохраняли активность. Среди них ученые выделили новый вид Centrophyes acanthocystis.

Рекомендуем также:

Специалистам удалось сохранить образец и подробно его исследовать. Это позволило расширить представления о биоразнообразии организмов, способных существовать в условиях вечной мерзлоты.

Новому виду одноклеточного хищника дали название Acanthocystis yamallongha. С латинского оно переводится как «дух края земли».

Эксперты отмечают, что из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты древние организмы могут возвращаться в современные биологические сообщества.

Такие процессы способны повлиять на структуру и работу микробных экосистем. При этом масштабы и возможные последствия этих изменений пока требуют дальнейшего изучения.

Рекомендуем также: