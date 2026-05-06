Минпромторг поддержал НДС на зарубежные интернет-товары

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Минпромторг России поддерживает введение налога на добавленную стоимость в размере 22% на зарубежные товары, которые покупают через интернет. Новые правила предлагается запустить с 1 января 2027 года, сообщают Вести Татарстана с ссылкой на ТАСС.

В министерстве уточнили, что вопрос введения налога на импортные товары прорабатывается совместно с Минфином. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает постепенное повышение ставки.

По этому плану в 2027 году налог может составить 7%. Затем его предполагается увеличить до 14% в 2028 году и до 22% в 2029 году.

При этом Минпромторг выступает за более быстрый вариант. Ведомство поддерживает установление полной ставки в 22% уже с 1 января 2027 года.

