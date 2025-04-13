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Массовые увольнения из-за ИИ неизбежны? Россияне считают иначе

Многие россияне считают, что технологии будущег...

Фото: КТВ-ЛУЧ

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Многие россияне считают, что технологии будущего позволят машинам работать вместо людей, а зарплату при этом будут продолжать получать люди. Однако не все смотрят на развитие искусственного интеллекта с оптимизмом.

По данным опроса, каждый восьмой россиянин опасается, что роботизация приведёт к сокращениям. Люди уверены: главная причина внедрения технологий — экономия, а не улучшение условий труда.

Тем не менее, около 73% респондентов готовы использовать ИИ на своей работе. Из них 35% полностью поддерживают эту идею, считая, что она поможет повысить продуктивность и освободить время для более важных задач. Ещё 38,5% относятся положительно, но настаивают на том, чтобы внедрение ИИ не вело к потере рабочих мест.

Лишь 7% уверены, что искусственный интеллект бесполезен в их профессии, а 6% признались, что пока не могут сформировать мнение из-за нехватки информации.

Чаще всего россияне выбирают взвешенный подход: почти 39% согласны на использование ИИ при условии, что он не заменит сотрудников. Противников внедрения технологий оказалось значительно меньше — всего 7%.

По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, ИИ помогает автоматизировать рутинные задачи — от работы дизайнеров до бухгалтерии, не вытесняя людей, а облегчая их труд.

Уровень поддержки ИИ зависит от сферы деятельности. Больше всего его одобряют управленцы, маркетологи, юристы и специалисты в IT — свыше 40%. Однако среди IT-специалистов и работников закупок выше всего доля тех, кто опасается негативных последствий — около 13%.

Региональные различия тоже заметны: в Татарстане и Саратовской области ИИ воспринимается позитивно, в Красноярском крае готовы к автоматизации, но без увольнений. В Москве отношение более осторожное — только 36,1% поддерживают идею безусловно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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