Колосков раскрыл, чем грозит обернуться отстранение Заболотного
Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Мнением о возможной дисквалификации футболиста он поделился в интервью РИА Новости.
Колосков заявил, что возможное отстранение на два года фактически может привести к завершению карьеры Заболотного.
При этом почетный президент РФС назвал происходящее недоразумением. Он выразил надежду, что обстоятельства удастся быстро прояснить и наказания получится избежать.
Колосков также отметил, что не верит в сознательное применение форвардом запрещенных веществ.
По имеющейся информации, Заболотный продолжит выступать в текущем сезоне. После этого футболист намерен оспаривать предъявленные ему обвинения.
