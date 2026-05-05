Колосков раскрыл, чем грозит обернуться отстранение Заболотного

Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Мнением о возможной дисквалификации футболиста он поделился в интервью РИА Новости.

Колосков заявил, что возможное отстранение на два года фактически может привести к завершению карьеры Заболотного.

При этом почетный президент РФС назвал происходящее недоразумением. Он выразил надежду, что обстоятельства удастся быстро прояснить и наказания получится избежать.

Колосков также отметил, что не верит в сознательное применение форвардом запрещенных веществ.

По имеющейся информации, Заболотный продолжит выступать в текущем сезоне. После этого футболист намерен оспаривать предъявленные ему обвинения.

