ЦСКА заплатил Фабио Челестини 500 тыс евро отступных за расторжение контракта

Московский ЦСКА выплатил Фабио Челестини 500 тысяч евро за досрочное прекращение контракта. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте» пишет Газета.Ru.

По информации источника, переговоры между клубом и швейцарским специалистом состоялись накануне. Стороны пришли к мирному соглашению и признали, что дальнейшая совместная работа не дает нужного результата.

Челестини не стал настаивать на более крупной компенсации. Отмечается, что тренер учитывал положение команды в турнирной таблице.

В ЦСКА пришли к выводу, что исправить ситуацию не помогли ни беседы с футболистами, ни изменения в составе, ни другие меры. Поэтому ради оставшихся матчей сезона, включая дерби со «Спартаком», клуб решил расторгнуть соглашение на взаимовыгодных условиях.

Вместе с Челестини московскую команду покидают пять сотрудников его тренерского штаба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Швейцарский специалист возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года и предусматривал возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров Российской премьер-лиги армейцы с 45 очками занимают шестое место. В последней игре ЦСКА дома проиграл «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

