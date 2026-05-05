Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Японская компания Casio начала продажи в США новых цифровых часов AE1600HX. Модель стоит 46 долларов и оснащена батарейкой CR2032, которой, по заявлению производителя, хватает примерно на 10 лет работы, сообщается на сайте Casio.

В компании отметили, что одним из главных преимуществ устройства стала автономность. Часы рассчитаны на длительное использование без частой замены элемента питания.

Модель представлена в двух вариантах: черном AE1600HX-1BV и оливково-зеленом AE1600HX-3AV.

Часы получили водозащиту 10 атмосфер, функцию двойного времени, секундомер с точностью до одной сотой секунды и таймер с автоматическим повтором.

Также предусмотрены пять будильников, полный автоматический календарь до 2099 года и светодиодная подсветка.

Вес модели составляет 55 граммов. Размеры корпуса — 54,1 на 49,7 на 15,9 миллиметра.

