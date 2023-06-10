«Пьяный дебошир кидался на людей»: как в Иннополисе отпраздновали день города

Мэр — ди-джей: в Иннополисе отметили восьмой день рождения

Самый молодой город России отметил своё восьмилетие с момента заселения первых жителей. С момента подписания указа о его создании прошло уже 11 лет.

В Иннополисе в этом году решили провести праздник достаточно скромно, если не сказать камерно. Не было ни популярных артистов. Да и праздник, если верить властям, горожане проектировали самостоятельно.

Празднование началось в 16:00 с музыкального сета от Dj Bubble Gum. В это время люди только начинали сходиться. Но было довольно весело, так как работали аниматоры из студии «Чудаки», проводили мастер-классы для детей и их родителей. А в воздухе царили различные ароматы с фуд-корта.

Гостям мероприятия голодать точно не пришлось. На целой аллее расположилась фуд-зона с блюдами разных стран мира. Начиная от турецкого мороженного и заканчивая привычными нам сосисками в тесте.

«Еда тут вкусная хоть и дорогая. К примеру один хот-дог стоит не меньше 250 рублей, напиток от 200 рублей, а это просто перекус. Но тут много кафе, где можно поесть. Очень хорошо, что организаторы предоставили фуд-площадки. Ведь даже если замёрзнешь, можно выпить кофе и согреться», — говорит гость мероприятия Амина.

В городе живут, в основном, ИТ-специалисты, поэтому, возможно, для них это приемлемые цены.

На протяжении всего праздника людей развлекали аниматоры на ходулях, и многие задавались вопросом: «Как они не устают столько часов ходить на них?»

«Аниматоры весёлые, интересные, дети просто в восторге, а мы недоумеваем, как они шесть часов ходят на ходулях. Хочется сказать «спасибо» организаторам, они давали детям пледы и пуфики, чтобы те могли сидеть и не мёрзнуть»,- говорит мать двоих детей Азалия.

Возможно, из-за того, что мероприятие планировалось камерное или из-за того, что организаторы не думали, что казанцы захотят посетить мероприятие, оказалось практически нереально ни приехать в Иннополис на автобусе, ни вернуться обратно в Казань. Они были переполнены. Нам пришлось добираться туда и обратно на такси.

В прошлом году день города отмечали гораздо более масштабно. Хэдлайнером мероприятия тогда стал Баста и сцена под него строилась с учетом того, что на бесплатный концерт приедет достаточно много казанцев. В этом году сцена больше соответствовала районному уровню проведения, но никак не городскому и масштабному событию.

Хэдлайнерами мероприятия в этом году стала группа «Свидание». Ее, по словам организаторов, выбрали сами жители Иннополиса. Правда, на мероприятии нашлись и недовольные.

«Честно говоря, до выступления группы «Свидание» было более или менее терпимо. Но с выходом этих исполнителей на сцену пропало всё настроение, песни грустные, непонятное и они как будто давили звуки из себя», — отмечает зритель Максим.

Вероятно, уровень сцены сыграл свою роль и группа «Волга-Волга» задержала выступление на 20 минут, из-за этого пришлось урезать выступление мэра города и, как оказалось виртуозного ди-джея Руслана Шагалеева.

Пожалуй, его можно назвать главным "гвоздем" прошедшего праздника. Он вызвал больше всего положительных эмоций у зрителей. Да и где вы еще видели мэра, который выходит на сцену, чтобы не вручить диплом или сказать пафосные речи.

Салют в итоге также задержался на 30 минут задержали. Хорошо, что шаттлы все-таки остались дожидаться гостей праздника, несмотря на то, что их расписание было нарушено.

Праздник также омрачил один дебошир, который в нетрезвом виде просто кидался на людей. Видео можно посмотреть в нашем Telegram канале.

Молодой человек бросался на людей и не давал им подойти к остановке, а потом и вовсе не позволял желающим зайти в автобус, угрожая расправой. Мужчину далось успокоить лишь через 30 минут, когда сотрудники Росгвардии проезжали мимо и заметили его.

Отдохнуть в полной мере не позволяли и погодные условия. На протяжении двух часов в Иннополисе шёл сильный дождь. Людям негде было спрятаться от осадков и приходилось стоять под ливнем.

Завершился же вечер большим и красивым салютом, который шёл 3 минуты. Также гостей города угощали тортом. Видеозапись салюта, который анонсировался, как самый масштабный в истории Иннополиса, можно посмотреть в нашем телеграм-канале.