3 приёма с плотными шторами, чтобы дома стало теплее без обогревателя

Зимой многие по привычке хватаются за скотч, бумагу и дополнительные обогреватели. Но это не строгая наука: нередко ощущение холода идёт не столько от щелей, сколько от самого окна и движения холодного воздуха рядом с ним. Я тоже сначала думал, что без радикальных мер не обойтись, но на деле самые рабочие решения оказались спокойнее и проще.

Идею с плотными шторами и правильной организацией зоны у окна я встречал на российских сайтах о доме и ремонте. Суть в том, чтобы не мешать батарее греть комнату и одновременно отсечь холод от стекла. Звучит буднично, зато в обычной квартире это вполне заметно: у окна уже не так неприятно стоять босиком, а по вечерам не тянет срочно искать второй плед.

Почему у окна кажется холоднее

Проблема часто не только в явных щелях. Большая поверхность стекла быстро охлаждается, рядом с ней тёплый воздух теряет тепло и опускается вниз. Из-за этого у пола появляется тот самый неприятный прохладный поток, который обычно принимают за сильный сквозняк.



Стекло зимой почти всегда холоднее стен, поэтому возле окна микроклимат меняется быстрее;



если штора перекрывает батарею целиком и свисает до пола, тёплый воздух может задерживаться у окна вместо того, чтобы идти в комнату;



широкий подоконник, густой тюль и мебель вплотную к радиатору тоже мешают нормальному движению тёплого воздуха.



У меня это получилось заметить очень быстро: стоило отодвинуть кресло от батареи и убрать длинную ткань перед ней, как возле окна стало ощутимо комфортнее. Не жарко, конечно, но именно ощущения «тянет по ногам» стало меньше.

Лайфхак: поднесите руку к нижнему краю окна и к зоне перед батареей. Если у подоконника прохладно, а тёплый воздух от радиатора почти не чувствуется, значит, тепло просто не проходит в комнату как надо.

Как использовать плотные шторы с пользой, а не для красоты

Самая полезная идея здесь — не просто повесить тяжёлые портьеры, а расположить их так, чтобы они работали как барьер от холодного стекла, но не душили тепло от батареи. На российских сайтах о быте и интерьере часто советуют именно плотную ткань вместо лёгкой декоративной занавески в зимний период.



Выбирайте плотные шторы: чем меньше ткань пропускает воздух и холод от окна, тем заметнее эффект;



следите, чтобы полотно закрывало оконный проём достаточно плотно по бокам;



если батарея находится под окном, шторы лучше укоротить до подоконника или расположить так, чтобы они не перекрывали радиатор;



на ночь и в пасмурную погоду шторы лучше держать закрытыми, а днём при солнце — открывать.



С длинными шторами у меня как раз вышла небольшая ошибка. Сначала оставил их до пола, и казалось, что всё должно стать теплее. Но в итоге батарея грела ткань и пространство у окна, а не саму комнату. Когда поднял штору выше уровня радиатора, толку оказалось больше.

Лайфхак: если не хочется ничего подшивать, просто подверните нижний край плотной шторы и временно закрепите его так, чтобы ткань не перекрывала батарею. Проверить эффект можно уже за один вечер.

Что ещё можно сделать без лишних трат

Одними шторами дело не ограничивается. Есть ещё несколько спокойных мер, которые не портят рамы и не требуют срочно покупать технику на несколько тысяч рублей. Мне нравится, что они не выглядят как отчаянная борьба с зимой.



Освободите батарею: не сушите на ней плотные вещи и не заставляйте пространство перед ней коробками или мебелью;



проверьте стык рамы и подоконника: если там явно чувствуется движение воздуха, иногда помогает аккуратный текстильный валик у нижней части окна;



днём открывайте шторы, если в комнату попадает солнце: даже слабый зимний свет немного прогревает поверхности;



если за батареей голая холодная стена, можно подумать об отражающем экране, который направляет тепло в сторону комнаты;



старые окна лучше вовремя отрегулировать и привести в порядок, если проблема уже не в текстиле, а в изношенной фурнитуре.



С валиком у подоконника я сначала сомневался: казалось, слишком уж по-домашнему. Но если низ окна реально слегка продувает, решение рабочее и совсем не хлопотное. Главное — не выдавать временную меру за чудо и не ждать, что одна тканевая деталь исправит совсем уставшую раму.

Лайфхак: пройдитесь по комнате с обычной бумажной салфеткой. У окна, возле подоконника и у откосов она быстро покажет, где воздух двигается сильнее всего и куда лучше направить усилия.

Когда способ действительно помогает, а когда нет

Этот приём хорош там, где квартира в целом отапливается нормально, но именно у окна ощущается лишний холод. Если батареи едва тёплые, створки закрываются неплотно или рама заметно изношена, одни шторы ситуацию не спасут. Здесь важно не романтизировать бытовые советы: приятный приём — это не замена нормальному состоянию окна и отопления.



Способ подойдёт, если хочется убрать ощущение холодной зоны у окна;



он полезен в комнатах, где батарея рабочая, но тепло распределяется неудачно;



он почти бесполезен, если есть серьёзные проблемы с окном или отоплением;



наилучший результат даёт сочетание: плотные шторы, свободная батарея, порядок у подоконника и минимум препятствий для тёплого воздуха.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Я раньше каждую зиму думала, что дело только в окнах, и сразу доставала обогреватель. Потом просто сменила лёгкие занавески на плотные и перестала закрывать батарею тканью — в комнате стало спокойнее, особенно вечером».

В итоге идея простая: не заклеивать всё подряд, а грамотно обойтись с холодной зоной у окна. Плотные шторы, которые не мешают батарее, часто дают больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Если добавить немного порядка у радиатора и проверить нижнюю часть окна, в комнате становится заметно уютнее без лишних расходов. Не волшебство, а нормальный бытовой приём, который легко попробовать в тот же день.