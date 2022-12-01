Tele2 подготовила сеть к сезону зимних активностей

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть к повышенным нагрузкам вблизи горнолыжных комплексов и лыжных трасс накануне зимнего сезона. С декабря по март на спортивных объектах традиционно растет количество посетителей. Любители активного отдыха могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом во всех популярных локациях.

Специалисты Tele2 регулярно проводят дополнительные работы по расширению емкости сети, в том числе вблизи спортивных объектов. Горнолыжники и сноубордисты Татарстана могут делиться видео и снимками с друзьями или слушать любимую музыку во время спусков. Уверенный прием голосового сигнала и мобильного интернета обеспечен как на вершинах, так и у подножья снежных трасс комплексов: «Балтаси», «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе, «Федотово» в Заинском районе, «Ян» в Альметевском районе, а также «Медная гора» под Кукмором и «Каскад» возле села Дубъязы.

Стабильная работа сети также обеспечена на Дубравной, возле Лебяжьего озера, в Горкинско-Ометьевском лесу, Юдино и в лыжном парке «Свалка-помойка-Скотская гора» в парке Горького, а также в Прибрежном возле Набережных Челнов. Эти лесные и парковые массивы для большинства татарстанцев давно стали любимыми местами для размеренного катания на лыжах. В зимние месяцы трафик здесь увеличивается в среднем на 17%.