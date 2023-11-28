Регулярные встречи с врачом, сдача анализов, а также проведение исследований позволяют сохранить здоровье. Не будет преувеличением сказать, что своевременное обследование вполне способно спасти человеку жизнь.

Как опытный врач выбирает куда обратиться, какие анализы нужно сдавать регулярно, а какие - чаще всего бесполезны, рассказала ProKazan Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья".

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья"

- Любое обследование начинается с выбора клиники. А когда речь о здоровье, всегда комфортнее ориентироваться на мнение профессионала. Поделитесь с нашими читателями, как вы выбираете, куда обратиться?

- Если бы я была пациентом, то при выборе клиники я бы руководствовалась несколькими критериями.

Прежде всего, для меня важно иметь полную уверенность в том, куда я иду и кому доверяю свое здоровье. Поэтому я обращаю внимание на рейтинг клиники, отзывы других пациентов, а также на рекомендации своих коллег и знакомых.

Я всегда предпочитаю выбирать клинику, которая предоставляет широкий спектр услуг. Для меня важно, чтобы я могла получить не только консультацию, но и в той же клинике сдать все необходимые анализы, пройти УЗИ, а при необходимости получить и консультацию у смежных специалистов.

Еще одним из ключевых факторов является наличие официального сайта у клиники, где я могу ознакомиться с информацией о врачах и предлагаемых услугах. Наличие таких данных помогает мне сделать более осознанный выбор.

Также рекомендую обратить внимание на опыт клиники. Если она успешно функционирует уже более 10 лет, это свидетельствует о ее надежности и качестве предоставляемых услуг.

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Вернемся к вашей практике. Поделитесь, как происходит процесс приема пациентов? Можно ли сказать, что у вас особенный подход к ним? Если да, то какой?

- Я всегда подхожу к приему своих пациентов с серьезностью и ответственностью. Для меня важно наладить контакт с каждым. Я уверена, что искреннее и доверительное общение с пациентом крайне сильно влияет на точность постановки диагноза.

Отмечу, что на приеме нельзя торопиться, важно изучить клинический случай от "А" до "Я". Например, у нас в клинике консультация и лечение проходит в спокойной и комфортной обстановке: врач-терапевт всегда внимательно выслушает пациента, чтобы вникнуть в его проблему, ведь каждый случай индивидуален.

Кроме того, я разрабатываю комплексный подход к каждому, детально рассматривая клинический случай. Поэтому и считаю, что человеческий фактор играет большую роль: важно развернуто и доступно объяснить нюансы о заболевании, расшифровать врачебные формулировки, а также объяснять, зачем нужен тот или иной перечень анализов.

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- В каких случаях врач может назначить анализы своему пациенту?

- Лабораторная диагностика играет важную роль при постановке диагноза и выбора эффективного плана лечения. Результаты также используются для контроля показателей, отклоняющихся от нормы. В зависимости от ситуации, контроль может потребоваться через определенные промежутки времени: иногда интервал составляет от 7 до 10 дней, а иногда это месяц или даже год.

Кроме того, мы проводим анализы в рамках чекапов организма (специально разработанных программ комплексного медицинского обследования), особенно в отношении определенных возрастных групп. Это позволяет вовремя выявить начальные проявления заболеваний и как можно раньше приступить к лечению.

Определение показателей клинического анализа крови может не только помочь в диагностике заболеваний, но и выявить самостоятельные патологии, которые имеют серьезные последствия для здоровья.

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Какие анализы считаются обязательными, а какие, как дополнения к основным?

- В большинстве случаев мы назначаем общий анализ крови и общий анализ мочи в качестве основных анализов: это позволяет получить базовую информацию о состоянии организма. Дополнительно, если требуется, мы пополним этот список биохимическими показателями, которые отражают функцию внутренних органов.

Например, в ревматологии могут потребоваться анализы на предмет аутоиммунных заболеваний. Также, при наличии воспаления, нам необходимы бактериологические посевы различных биологических жидкостей.

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья"

- Все ли анализы одинаково полезны?

- Важно отметить, что на сегодняшний день некоторые анализы могут быть неинформативными или устаревшими. Однако, современные клинические рекомендации позволяют врачам использовать только актуальные и надежные методы диагностики.

Например, ревматологи могут назначит такой анализ, как “Антистрептолизин О” ( назначается для диагностики лечения суставов), - устаревший показатель, который сейчас практически не используется. Дело в том, что показатель не выявляет каких-либо проблем с суставами. Поэтому врачам стоит регулярно отслеживать результаты актуальных исследований, чтобы знать, какие анализы ушли в историю. К сожалению, не все клиники ведут учет “анализов-пустышек”, поэтому будьте внимательны.

- Какие анализы нужно проходить каждый год и насколько это важно?

- В первую очередь, в целях профилактики и определения того или иного диагноза, рекомендую сдать общий анализ крови и мочи.

Также можно взять биохимический показатель: базовые результаты, отражающие работу внутренних органов. Например, если мы говорим о печени, то это анализы “АЛТ” и “АСТ”, общий и прямой “Билирубин” - вещество, образующееся в организме при распаде гемоглобина, а для работоспособности почек, это “Креатинин” и “Мочевина”. Углеводный обмен - “Глюкоза”, “Холестерин” и “Общий белок”. Это самые базовые анализы, которые я рекомендую раз в год сдавать людям, старше 18-ти лет.

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- В некоторых случаях, пациентам нужно узнать свои результаты максимально быстро, но при этом точно. На сколько это важно? В вашей клинике можно пройти экспресс-анализы?

- Высокая точность результатов также является одним из преимуществ экспресс-анализов. Врачи могут полностью положиться на эти данные при определении диагноза и разработке плана лечения. Это особенно важно в случае необходимости операции или при выборе наиболее эффективной терапии.

Например, в нашей клинике есть услуга экспресс-диагностики. Мы осуществляем быстрый и эффективный анализ общеклинических показателей крови и мочи, а также цитологических мазков. Благодаря этому наши специалисты способны получать результаты в кратчайшие сроки и это дает возможность сразу же проконсультировать пациента.

Пробирки для забора биоматериалов в клинике "Формула здоровья"

- Есть такая проблема: многие пациенты занимаются самодиагностикой и назначают себе анализы без участия врача. А если они и обращаются к специалисту, то не понимают, зачем нужен тот или иной анализ. Как предостеречь человека от чрезмерного списка анализов и возможно ли научиться отсеивать ненужные?

- Первое и одно из наиболее важных действий, которые можно предпринять, - это сдавать анализы после консультации со специалистом. Медицинский специалист, основываясь на вашей истории болезни, жалобах и результате объективного осмотра, сможет определить, какие анализы следует вам назначить. Поэтому, вместо того чтобы самостоятельно составлять список анализов, рекомендуется записаться на прием и проконсультироваться со специалистом.

И, конечно, самостоятельно расшифровывать анализы также не стоит. Может показаться, что все довольно просто: рядом с анализами всегда указаны референсные значения, и если результат в них попадает, значит вы здоровы. Однако, на деле все устроено гораздо сложнее.

Айсылу Якупова, врач-терапевт и ревматолог клиники "Формула здоровья"

Только врач, в силу знаний и опыта, способен соотнести результаты с каждым конкретным клиническим случаем. Так, нижняя граница нормы того или иного анализа может говорить о здоровом состоянии для офисного работника, но сигнализировать о серьезных проблемах для спортсмена. Проще говоря, консультация необходима, чтобы врач сопоставил результаты не только с референтными значениями, но и с индивидуальными характеристиками пациента: возраст, образ жизни и так далее.

К слову, при посещении врача важно не стесняться и задавать все интересующие вопросы относительно анализов. Врач сможет дать развернутые объяснения и помочь вам понять, почему назначенные анализы имеют решающее значение для диагностики и лечения вашего заболевания.

Если же пациент все же думает, что ему назначили перечень ненужных анализов, то всегда можно получить третье мнение и обратиться к смежному специалисту.