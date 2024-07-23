Сбер в Татарстане выдал первую семейную ипотеку после перезапуска программы

Сбер в Татарстане начал выдачи по обновленной программе «Семейная ипотека». Первый ипотечный кредит в Татарстане получила семья из Казани. Они выбрали жилой комплекс «Парк Маяк» от застройщика «Комос-Строй».

Программу «Семейная ипотека» со сниженной ставкой от 6% продлили 10 июля 2024 года, после обновления условий. Теперь она действует до 2030 года. В Татарстане лимит займа составляет 6 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – 20,1%.

Обновленная ипотечная программа доступна семьям, которые воспитывают ребенка младше 7 лет или ребенка до 18-ти с инвалидностью для приобретения квартиры или дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с подрядчиком с применением эскроу-счета в Сбере. Семьи с двумя детьми до 18 лет также могут рассчитывать на эту программу для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в определенных городах с населением до 50 тысяч человек или строительства дома с подрядчиком с применением эскроу-счета в Сбере по всей территории страны. Подробные условия на сайте.

Ольга Москаленко, заместитель генерального директора ООО «Комос-Строй»:

«На сегодняшний день, совместно со Сбербанком, мы предлагаем клиентам субсидированные процентные ставки без удорожания стоимости недвижимости по семейной ипотеке: 3,5% для ЖК «Комос» на ул. Тукая и 4,6% для ЖК «Фермаполис» и ЖК «Парк Маяк».