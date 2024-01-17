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· Рамиля Печерская

Виды аллергии и способы диагностики аллергенов

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Аллергия - это повышенная чувствительность иммунной системы человека на определенные вещества - аллергены. Реакции могут варьироваться от легких до тяжелых и могут влиять на кожу, органы дыхания, глаза, ЖКТ и другие системы организма.

Виды аллергий

Существуют различные виды аллергий, и вот некоторые из самых распространенных:

1. Респираторная аллергия (аллергический ринит, астма) вызвана аллергенами, такими как домашняя пыль, пыльца растений, шерсть животных и плесень.
2. Пищевая аллергия возникает в ответ на определенные продукты питания, например, арахис, молоко, яйца, морская рыба.
3. Контактная аллергия проявляется на коже при контакте с аллергеном, например, латексом, никелем, химическими веществами в косметике.
4. Аллергия на лекарственные препараты может вследствие приема определенных медикаментов.
5. Укусы насекомых также могут вызвать аллергические реакции.

Способы определения аллергенов

Чтобы уменьшить симптомы аллергии или исключить возникновение острой реакции, необходимо точно идентифицировать аллерген. Существует несколько методов диагностики:

1. Кожные пробы. Самый распространенный метод тестирования на аллергию, который включает нанесение различных аллергенов на кожу с последующим наблюдением за возможной реакцией.
2. Специфическое исследование IgE в крови. Позволяет определить уровень антител IgE в крови к конкретным аллергенам.

3. Провокационные тесты (например, с пищей или лекарствами). Крайне редко используются и только в стационарных условиях под строгим наблюдением врачей, т.к. могут вызвать тяжелые реакции.
4. Элиминационная диета. Используется при подозрении на пищевую аллергию, заключается в исключении из рациона подозреваемого продукта и последующем его введении для проверки реакции.

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Лабораторные исследования

Для точной идентификации аллергенов могут быть назначены следующие лабораторные тесты:

1. Общий IgE. Это общий уровень иммуноглобулина Е в крови, который может быть повышен у аллергиков, но не позволяет определить специфический аллерген.
2. Панель специфических IgE антител. Дает информацию о чувствительности к определенной группе аллергенов.
3. Компонентный анализ аллергенов. Позволяет выявить чувствительность к конкретным белкам-аллергенам внутри одного продукта.

Важность верной диагностики

Правильное определение аллергенов помогает не только избежать контакта с веществом, вызывающим реакцию, но и подобрать адекватную терапию. Например, антигистаминные препараты для снятия симптомов или иммунотерапия для уменьшения чувствительности к аллергену. В некоторых случаях важно иметь при себе адреналин для экстренной помощи при тяжелых анафилактических реакциях.

Заключение

Аллергия затрагивает многих людей и может существенно повлиять на качество их жизни. Современная медицина располагает целым арсеналом способов для диагностики и определения аллергенов, которые могут помочь справиться с этим заболеванием. Если вы заметили у себя симптомы аллергии, не откладывайте поход к врачу – чем раньше будут идентифицированы аллергены, тем проще будет контролировать ваше состояние.

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