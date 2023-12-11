Топ летних шин Aplus

Aplus https://koleso.ru/catalog/tyres/aplus - китайский бренд, который специализируется на производстве шин для легковых, грузовых, коммерческих автомобилей. Принадлежит компании Shandong Haohua Tire Co., LTD.,головной офис расположен в городе Вэйфан. В линейке есть зимняя, летняя и всесезонная модель, выпускается в более 160 модификациях. На мировом рынке появились в 2013 году.

Шины Aplus отличаются высокими качественными характеристиками и смело конкурируют с более знаменитыми брендами. Концерн имеет свой научно-исследовательский центр, производственные цеха с современным немецким и японским оборудованием, логистический центр. Основной рынок сбыта Азия, Европа, Северная Америка, некоторые страны Африки.

Многие отечественные автолюбители отдают предпочтение китайским покрышками и ценят их за премиальное качество и невысокую цену. Ниже составлен рейтинг самых популярных моделей на основе отзывов полупателей с портала koleso.ru

Aplus A607

Летняя шина https://koleso.ru/reviews/aplus/ для легкового автомобиля, вышла на рынок в 2018 году. Имеет широкие плечевые зоны с большим количеством протекторных блоков. Это гарантирует высокие сцепные характеристики и курсовую устойчивость при маневрировании. Четыре глубокие радиальные траншеи, поперечные канавки и насечки моментально выталкивают воду из пятна контакта не допуская аквапланирования. Подобран специальный состав резиновой смеси с большим содержанием силики, что положительно сказалось на расходе топлива и уменьшает неравномерный износ.

Преимущества:

● износостойкость;

● курсовая устойчивость;

● отличное управление на сухой и мокрой дороге;

● безопасное маневрирование на скоростном режиме;

● хорошая дренажная система;

● жесткая конструкция плечевых зон;

● высокая проходимость.

Недостатки:

● некоторые пользователи отмечают, что резина шумная.

Aplus A607 - популярная летняя резина в линейке китайского бренда. Имеет широкий диапазон типоразмеров. Бюджетный вариант для тех, кто ценит безопасную езду.

Aplus A929

Летняя шина для пикапов, внедорожников и кроссоверов, появилась на рынке в 2021 году. Конструкция шины имеет многослойный каркас, что защищает покрышку от механических повреждений и увеличивает ее износостойкость. Благодаря новому дизайну протекторных блоков, покрышка имеет хорошие характеристики шумоподавления. Грунтозацепы, которые расположены на шашках, позволяют беспрепятственно двигаться по бездорожью. Широкое центральное продольное ребро обеспечивает высокую курсовую устойчивость и хорошие тяговые характеристики. Дренажная система защищает покрышку от аквапланирования.

Преимущества:

● усиленный каркас;

● высокая износостойкость;

● хорошая система водоотвода;

● проходимость сложных участков дороги;

● акустический комфорт;

● отличное сцепление.

Недостатки:

● нет.

Aplus A929 - резина среднего ценового сегмента у которой нет недостатков, отличное сочетание цены и качества. Подойдет для городских дорог и любителей езды по бездорожью.

Aplus A909

Шина для легковых автомобилей с симметричным рисунком протектора, может использоваться как всесезонная. Имеет усиленную конструкцию каркаса со специальными элементами, которые защищают покрышку от механических повреждений и трещин. Покрышка обладает высокими сцепными характеристиками за счет разнонаправленных 3-d ламелей, которые во время движения блокируются и образуют дополнительные кромки сцепления. Большое количество извилистых траншей образуют хорошую дренажную сеть, которая быстро справляется с отводом воды. Покрышка изготовлена из универсального резинового состава, который быстро адаптируется к смене температурного режима.

Преимущества:

● всесезонное использование;

● хорошее сцепление с дорогой;

● качественный компаунд;

● усиленный каркас;

● ламелизация;

● акустический комфорт;

● безопасное движение по мокрому дорожному покрытию.

Недостатки:

● некоторые отмечают, что резина слишком мягкая;

● плохие показатели на снегу и льду.

Aplus A909 - бюджетный вариант всесезонной резины. В зимний период рекомендуется использовать только на очищенных от льда и снега дорогах.

Aplus A867

Коммерческая резина с симметричным рисунком протектора. Усиленная конструкция рассчитана на вес автомобиля и его эксплуатационные характеристики. Беговая часть состоит из большого количества мелких протекторных шашек с режущими кромками. Резина беспрепятственно проходит труднопроходимые участки дороги. В состав компаунда входят современные полимеры, которые делают его крепким и износостойким.

Преимущества:

● допустима эксплуатация на грунтовых дорогах;

● повышенная износостойкость;

● хорошая гидроэвакуационная система;

● отличные показатели сцепления и торможения;

● акустический комфорт.

Недостатки:

● мягкая.

Aplus A867 - бюджетная резина с высокими качественными характеристика. Каркас и резиновая смесь разработаны с учетом особенностей эксплуатации.

Aplus A919

Шина для внедорожника, кроссовера и пикапа с симметричным рисунком протектора. Имеют усиленную конструкцию и радиальные ребра жесткости, это гарантирует уверенную курсовую устойчивость и безопасное маневрирование. Нетипичное ламелирование для летней резины придает покрышке дополнительное сцепление с сухой и мокрой поверхностью. Хорошая система гидроизоляции позволяет быстро эвакуировать воду от пятна контакта и не нарушать производительность шины. Компаунд разработан с учетом веса автомобиля и условий эксплуатации.

Преимущества:

● превосходные сцепные характеристики на сухом и мокром асфальте;

● отсутствует эффект аквапланирования;

● усиленный каркас;

● высокая проходимость;

● минимальный шум.

Недостатки:

● нет.

Aplus A919 - хорошая резина, предназначена для поездок по городу и трассе. С легкостью проходит труднопроходимые участки дороги.



Шины Aplus - это правильный выбор для безопасного и комфортного вождения. Весь ассортимент компании полностью сертифицирован, некоторые модели покрышек многократно принимали участие в независимых тестах.











