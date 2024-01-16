Составление резюме — важный шаг в поиске работы. От того, насколько грамотно и привлекательно вы подадите информацию о себе, зависит, вызовут ли вас на собеседование. В статье мы рассмотрим, что необходимо указать в резюме, на что стоит обратить особое внимание и стоит ли пользоваться онлайн-конструктором резюме или лучше писать его самостоятельно.



Что указать в резюме?



1. Контактная информация: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, возможно, ссылка на профиль в профессиональной социальной сети вроде LinkedIn.

2. Цель: Кратко изложите, какую работу ищете, и почему именно вы подходите на эту позицию.

3. Опыт работы: Начиная с последнего места работы, перечислите ваши предыдущие должности, ключевые обязанности и достижения.

4. Образование: Укажите заведение, специальность и период обучения. Для недавних выпускников — это может быть ключевым разделом.

5. Навыки: Список конкретных профессиональных умений, владение иностранными языками, компьютерные навыки.

6. Дополнительная информация: Сюда можно включить данные о водительском удостоверении, публикациях, сертификатах и наградах.



На что обратить внимание при составлении резюме?



- Акцент на достижения: Трудовой опыт должен подчеркивать ваши успехи и вклад в прежние места работы.

- Релевантность: Упоминайте только тот опыт и навыки, которые актуальны для желаемой позиции.

- Четкость и лаконичность: Избегайте длинных предложений и сложных конструкций; информация должна быть доступной и понятной.

- Ключевые слова: Включите в текст резюме ключевые слова из описания вакансии — это поможет пройти автоматизированные системы отбора.



Онлайн-конструктор резюме или самостоятельное написание?



Плюсы:

- Удобство и скорость составления.

- Профессиональные шаблоны и примеры.

- Форматирование и дизайн стандартизированы.

Минусы:

- Ограниченные возможности кастомизации.

- Риск создания "вымышленного" резюме, похожего на многие другие.



Самостоятельное написание

- Плюсы:

- Полная свобода кастомизации и подчеркивания индивидуальности.

- Возможность тонкой настройки под конкретного работодателя.

- Минусы:

- Необходимость хорошего знания программ для обработки текстов, если хотите качественный дизайн.

- Значительные временные затраты на написание и оформление.



Заключение



В сложившихся условиях рынка труда преимущество получат кандидаты с четким, хорошо структурированным резюме, ориентированным на конкретную вакансию и работодателя. Вопрос о выборе между онлайн-конструктором и самостоятельным написанием остается открытым и зависит от ваших предпочтений, навыков и временных ресурсов. Главное — помнить о цели резюме: максимально полно и точно представить вашу кандидатуру потенциальному работодателю.