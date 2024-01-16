Составление резюме
Составление резюме — важный шаг в поиске работы. От того, насколько грамотно и привлекательно вы подадите информацию о себе, зависит, вызовут ли вас на собеседование. В статье мы рассмотрим, что необходимо указать в резюме, на что стоит обратить особое внимание и стоит ли пользоваться онлайн-конструктором резюме или лучше писать его самостоятельно.
Что указать в резюме?
1. Контактная информация: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, возможно, ссылка на профиль в профессиональной социальной сети вроде LinkedIn.
2. Цель: Кратко изложите, какую работу ищете, и почему именно вы подходите на эту позицию.
3. Опыт работы: Начиная с последнего места работы, перечислите ваши предыдущие должности, ключевые обязанности и достижения.
4. Образование: Укажите заведение, специальность и период обучения. Для недавних выпускников — это может быть ключевым разделом.
5. Навыки: Список конкретных профессиональных умений, владение иностранными языками, компьютерные навыки.
6. Дополнительная информация: Сюда можно включить данные о водительском удостоверении, публикациях, сертификатах и наградах.
На что обратить внимание при составлении резюме?
- Акцент на достижения: Трудовой опыт должен подчеркивать ваши успехи и вклад в прежние места работы.
- Релевантность: Упоминайте только тот опыт и навыки, которые актуальны для желаемой позиции.
- Четкость и лаконичность: Избегайте длинных предложений и сложных конструкций; информация должна быть доступной и понятной.
- Ключевые слова: Включите в текст резюме ключевые слова из описания вакансии — это поможет пройти автоматизированные системы отбора.
Онлайн-конструктор резюме или самостоятельное написание?
Онлайн-конструкторы резюме https://cvzilla.ru/
Плюсы:
- Удобство и скорость составления.
- Профессиональные шаблоны и примеры.
- Форматирование и дизайн стандартизированы.
Минусы:
- Ограниченные возможности кастомизации.
- Риск создания "вымышленного" резюме, похожего на многие другие.
Самостоятельное написание
- Плюсы:
- Полная свобода кастомизации и подчеркивания индивидуальности.
- Возможность тонкой настройки под конкретного работодателя.
- Минусы:
- Необходимость хорошего знания программ для обработки текстов, если хотите качественный дизайн.
- Значительные временные затраты на написание и оформление.
Заключение
В сложившихся условиях рынка труда преимущество получат кандидаты с четким, хорошо структурированным резюме, ориентированным на конкретную вакансию и работодателя. Вопрос о выборе между онлайн-конструктором и самостоятельным написанием остается открытым и зависит от ваших предпочтений, навыков и временных ресурсов. Главное — помнить о цели резюме: максимально полно и точно представить вашу кандидатуру потенциальному работодателю.