С чего начать продвижение бренда или продукта? Доступные способы от онлайн PR-агентства PRonline

Одни бренды и люди постоянно на слуху. О других не говорит почти никто. Разница между ними – вовсе не в удаче, а в продвижении. Грамотно распространить нужную информацию о компании, сервисе, событии или продукте можно и без больших вложений и масштабных рекламных кампаний. Однако для этого нужна помощь профессионалов, и одним из самых удобных и доступных вариантов остается PRonline – первое в России онлайн PR-агентство, которое уже больше 13 лет успешно продвигает бренды, услуги, экспертов, мероприятия и интересные инфоповоды.

Как это работает? Онлайн PR-служба становится эффективным проводником между клиентом и СМИ. У средств массовой информации – огромная аудитория, но самостоятельно достучаться до журналистов и донести свои новости до читателей или зрителей – довольно сложно. Гораздо проще сделать это через агентство с большим опытом и налаженными связями. Сервис PRonline использует классические, зарекомендовавшие себя способы, позволяющие повысить узнаваемость бренда или продукта, донести ценную информацию от компании до потребителей или развить личный бренд эксперта.

Написание качественных пресс-релизов или анонсов. На протяжении многих лет пресс-релиз остается одним из основных инструментов в сфере PR, и сегодня он трансформируется, но по-прежнему не теряет актуальности. Специалисты PRonline помогают выбрать подходящий инфоповод или новость, грамотно составляют и оформляют текст, ориентируясь на правила пресс-релиза, подбирают интересный и более современный вариант подачи информации.

Быстрая рассылка пресс-релиза журналистам и публикация новости. PRonline много лет сотрудничает с известными СМИ и журналистами. Специалисты рассылают пресс-релизы в подходящие СМИ, для которых актуальна тема материала. Новость, анонс или комментарий попадут на те платформы, где их увидит целевая аудитория, потенциально заинтересованная в тематике.

Написание и размещение в релевантных СМИ нативных статей. Помимо составления и публикации пресс-релизов, сервис также предлагает формат нативных статей, содержащих ценную для потребителей информацию и способных грамотно, ненавязчиво наладить связь между компанией и клиентами.

Работа с комментариями экспертов – вариант для тех, кто стремится создавать и продвигать личный бренд. PRonline оказывает услуги не только компаниям, но и отдельным клиентам, которые обладают ценными знаниями в своей сфере, хотят расширить аудиторию и пытаются зарекомендовать себя в качестве более известных экспертов.

Специалисты сервиса тщательно отслеживают динамику и охват публикаций, и по итогам работы клиент получает от сервиса подробный отчет о результатах рассылок пресс-релизов или других материалов. А об общих итогах деятельности онлайн-агентства говорят его достижения: более 900 000 публикаций в СМИ с охватом в сотни миллионов пользователей, медиа и социальных сетях, 35 000 партнерских СМИ, 12 000 новостных PR-проектов, более 50 000 пользователей сервиса и 30 000 консультаций по продвижению. Сервис по рассылке пресс-релизов получил 10 престижных наград отрасли, в том числе признание «Премии Рунета» и специальный приз премии «Золотой сайт» за поддержку малого и среднего бизнеса России. Проект становился лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Лучшая онлайн PR-платформа для продвижения бизнеса» и побеждал в нескольких категориях на премии Digital Leaders.

Начав как небольшой стартап, агентство PRonline значительно выросло, и теперь сотрудничает как с малым и средним бизнесом, так и с крупными компаниями. Простой и понятный формат взаимодействия позволяет быстро запускать работу и добиваться результатов как новым клиентам, у которых ранее не было опыта обращения к PR-агентствам, так и уже известным компаниям, ищущим новые решения для продвижения.

«За последние несколько лет сфера PR сильно изменилась, но мы быстро адаптируемся к новшествам и постоянно развиваем PRonline, превращая этот сервис во все более удобный, эффективный и современный инструмент для быстрого и комфортного продвижения в СМИ. Наш проект позволяет получать реальные публикации в медиа, делиться новостями компании или экспертными комментариями с большой аудиторией и постепенно повышать узнаваемость брендов, формируя их положительный образ», – рассказал Дмитрий Трепольский, директор PRonline.

Проект PRonline начал работать в онлайн-формате ещё в 2011 году, задолго до того, как удаленный тип сотрудничества стал обыденным и привычным. Предчувствуя этот тренд, сервис предложил комфортный вариант взаимодействия из любой точки мира, быстрый старт проектов и простую, понятную схему работы. Любая компания или специалист могут легко зарегистрироваться на сайте PRonline, изучить и выбрать тарифы, связаться с сотрудником онлайн-агентства и оперативно получить консультацию.

Для начала работы нужно лишь перейти на сайт PRonline, создать аккаунт, связаться с сотрудником платформы и обсудить варианты дальнейшего продвижения. Сервис работает как с уже существующими новостями, так и с клиентами, которым только предстоит выбрать тему материалов и подходящие инфоповоды. Все вопросы со специалистами можно решить дистанционно – и в удобном формате получить подробную консультацию, предложения, готовые тексты, а затем и полный отчет по проделанной работе и достигнутым результатам.