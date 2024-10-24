Полезное
· 16+ · Анастасия Есикова

С чего начать продвижение бренда или продукта? Доступные способы от онлайн PR-агентства PRonline

Подписаться в Telegram

Одни бренды и люди постоянно на слуху. О других не говорит почти никто. Разница между ними – вовсе не в удаче, а в продвижении. Грамотно распространить нужную информацию о компании, сервисе, событии или продукте можно и без больших вложений и масштабных рекламных кампаний. Однако для этого нужна помощь профессионалов, и одним из самых удобных и доступных вариантов остается PRonline – первое в России онлайн PR-агентство, которое уже больше 13 лет успешно продвигает бренды, услуги, экспертов, мероприятия и интересные инфоповоды.

Как это работает? Онлайн PR-служба становится эффективным проводником между клиентом и СМИ. У средств массовой информации – огромная аудитория, но самостоятельно достучаться до журналистов и донести свои новости до читателей или зрителей – довольно сложно. Гораздо проще сделать это через агентство с большим опытом и налаженными связями. Сервис PRonline использует классические, зарекомендовавшие себя способы, позволяющие повысить узнаваемость бренда или продукта, донести ценную информацию от компании до потребителей или развить личный бренд эксперта.

  • Написание качественных пресс-релизов или анонсов. На протяжении многих лет пресс-релиз остается одним из основных инструментов в сфере PR, и сегодня он трансформируется, но по-прежнему не теряет актуальности. Специалисты PRonline помогают выбрать подходящий инфоповод или новость, грамотно составляют и оформляют текст, ориентируясь на правила пресс-релиза, подбирают интересный и более современный вариант подачи информации.
  • Быстрая рассылка пресс-релиза журналистам и публикация новости. PRonline много лет сотрудничает с известными СМИ и журналистами. Специалисты рассылают пресс-релизы в подходящие СМИ, для которых актуальна тема материала. Новость, анонс или комментарий попадут на те платформы, где их увидит целевая аудитория, потенциально заинтересованная в тематике.
  • Написание и размещение в релевантных СМИ нативных статей. Помимо составления и публикации пресс-релизов, сервис также предлагает формат нативных статей, содержащих ценную для потребителей информацию и способных грамотно, ненавязчиво наладить связь между компанией и клиентами.
  • Работа с комментариями экспертов – вариант для тех, кто стремится создавать и продвигать личный бренд. PRonline оказывает услуги не только компаниям, но и отдельным клиентам, которые обладают ценными знаниями в своей сфере, хотят расширить аудиторию и пытаются зарекомендовать себя в качестве более известных экспертов.

Специалисты сервиса тщательно отслеживают динамику и охват публикаций, и по итогам работы клиент получает от сервиса подробный отчет о результатах рассылок пресс-релизов или других материалов. А об общих итогах деятельности онлайн-агентства говорят его достижения: более 900 000 публикаций в СМИ с охватом в сотни миллионов пользователей, медиа и социальных сетях, 35 000 партнерских СМИ, 12 000 новостных PR-проектов, более 50 000 пользователей сервиса и 30 000 консультаций по продвижению. Сервис по рассылке пресс-релизов получил 10 престижных наград отрасли, в том числе признание «Премии Рунета» и специальный приз премии «Золотой сайт» за поддержку малого и среднего бизнеса России. Проект становился лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Лучшая онлайн PR-платформа для продвижения бизнеса» и побеждал в нескольких категориях на премии Digital Leaders.

Начав как небольшой стартап, агентство PRonline значительно выросло, и теперь сотрудничает как с малым и средним бизнесом, так и с крупными компаниями. Простой и понятный формат взаимодействия позволяет быстро запускать работу и добиваться результатов как новым клиентам, у которых ранее не было опыта обращения к PR-агентствам, так и уже известным компаниям, ищущим новые решения для продвижения.

«За последние несколько лет сфера PR сильно изменилась, но мы быстро адаптируемся к новшествам и постоянно развиваем PRonline, превращая этот сервис во все более удобный, эффективный и современный инструмент для быстрого и комфортного продвижения в СМИ. Наш проект позволяет получать реальные публикации в медиа, делиться новостями компании или экспертными комментариями с большой аудиторией и постепенно повышать узнаваемость брендов, формируя их положительный образ», – рассказал Дмитрий Трепольский, директор PRonline.

Проект PRonline начал работать в онлайн-формате ещё в 2011 году, задолго до того, как удаленный тип сотрудничества стал обыденным и привычным. Предчувствуя этот тренд, сервис предложил комфортный вариант взаимодействия из любой точки мира, быстрый старт проектов и простую, понятную схему работы. Любая компания или специалист могут легко зарегистрироваться на сайте PRonline, изучить и выбрать тарифы, связаться с сотрудником онлайн-агентства и оперативно получить консультацию.

Для начала работы нужно лишь перейти на сайт PRonline, создать аккаунт, связаться с сотрудником платформы и обсудить варианты дальнейшего продвижения. Сервис работает как с уже существующими новостями, так и с клиентами, которым только предстоит выбрать тему материалов и подходящие инфоповоды. Все вопросы со специалистами можно решить дистанционно – и в удобном формате получить подробную консультацию, предложения, готовые тексты, а затем и полный отчет по проделанной работе и достигнутым результатам.

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
18 часов назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Лонгриды

день назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Важное в РТ

день назад

ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузоперевозок в Республике Татарстан

избавиться от тараканов в квартире цена москва вызов на дом

Лонгриды

16 часов назад

«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

ремонт вывесок в Екатеринбурге

Новости Казани

23 часа назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Новости Казани

19 часов назад

Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Новости Казани

5 часов назад

Западная пресса выделила Эрдогана среди участников саммита

Новости Казани

день назад

Истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

Новости Казани

22 часа назад

Глава Индии Моди поделился видео с итогами первого дня саммита БРИКС в Казани
Новости Казани
3 часа назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

час назад

Комиссия ГД заявила о попытках иноагентов дискредитировать саммит в Казани

Новости России

20 часов назад

T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

Новости Татарстана

час назад

Президент Боливии прибыл в Казань

Новости Казани

3 часа назад

В мэрии предупредили о возможных перекрытиях дорог в Казани 24 октября
Путин 24 октября в Казани проведет встречу с ге...
Новости Казани
3 часа назад

Путин 24 октября в Казани проведет встречу с генсеком ООН

Новости Казани

17 часов назад

Мадуро пришел на переговоры с Путиным с женой

Новости Казани

18 часов назад

В Казань прибыл Президент Туркменистана

Новости Казани

18 часов назад

Захарова прокомментировала реакцию Украины на приезд генсека ООН
Украшаем участок осенью: что сажать в Республик...
Полезное
5 дней назад

Украшаем участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада