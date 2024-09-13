Roborock: Роботы-пылесосы с функцией умной уборки новой серии Qrevo появятся на российском рынке уже в середине сентября

Компания Roborock ( Roborock.RU ), мировой лидер в производстве роботизированных устройств для очищения и мытья полов, объявила о готовящемся старте продаж с 15 сентября в России новой серии роботов-пылесосов QRevo.

Она включает в себя сразу три модели: QRevo MaxV, QRevo Pro и QRevo S. Серия идеально подходит тем, кто ищет универсальное решение для уборки по доступной цене.

Роботы-пылесосы оснащены возможностью интеллектуального взаимодействия с ИИ. С помощью голоса можно задавать команды, например, уборка кухни, поднятие основной щетки для уборки ванной комнаты, чистка ковра и прочие задачи. Также устройство поддерживает взаимодействие с умными устройствами, например, Applewatch. ИИ-идентификация загрязнений помогает автоматически определить степень загрязнения при очистке швабры на базовой станции и провести уборку во второй раз, чтобы убедиться, что швабра и пол тщательно очищены.

Режим для домашних животных эффективно определяет местоположение питомцев и автоматически избегает их при уборке с помощью камеры искусственного интеллекта. Это позволяет предотвратить столкновения. Реактивная технология обхода препятствий Reactive AI Obstacle распознает 62 распространенных предмета — кабели наушников, обувь, мусорные ведра — предотвращая столкновение с мебелью или застревание, чем быстро повышает качество уборки в небольших комнатах.

В системе FlexiArm Design Robotic Arm Edge Cleaning System используется интеллектуальная динамическая телескопическая швабра, которая адаптируется к краям и углам и выполняет уборку от края до края, а также выдвигает всю швабру для очистки труднодоступных мест на расстоянии до 1.85 мм со степенью покрытия 98.8%.

Базовая станция оснащена горячей водой (60°C) для мытья и горячим воздухом (45°C) для сушки. Это позволяет тщательно очищать швабры и уменьшать размножение бактерий и запахов, избавляя от необходимости вручную мыть, опустошать пылесборник и сушить швабру.

Робот-пылесос QRevo MaxV — это флагман серии QRevo, оснащенный встроенным голосовым помощником «Hello Rocky» с поддержкой звука на русском языке, искусственным распознаванием загрязнений, режимом для домашних животных, интеллектуальным распознаванием препятствий Reactive AI и системой очистки края рукоятки FlexiArm Design.

Пылесос QRevo Pro оснащен выдвижным мопом FlexiArm Design™ для мытья кромок, искусственным интеллектом для распознавания загрязнений и универсальной базовой станцией с горячей водой 60°C для очистки швабр и горячим воздухом 45°C для сушки швабр, которая очищает так же хорошо, как и ее предшественница, что делает ее идеальной для пользователей, которые нацелены на глубокую очистку.

Модель QRevo S относится к среднему классу и отличается мощностью всасывания 7000 Па, двойной поворотной системой, подъемом швабры на 10 мм и универсальной базовой станцией, но тряпки для мытья горячей водой в комплект не входят. Богатый набор функций и высокая мощность уборки делает его идеальным выбором для тех, кто ищет производительность и соотношение цены и качества.

Уровень шума всех устройств серии составляет 63 Дб, а емкость аккумулятора — 5200 мАч. Площадь уборки на одном заряде приравнивается к 300 кв. м, а подъем швабры на 10 мм.

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