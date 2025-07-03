Roborock представляет на российском рынке сразу три новинки робот-пылесос Saros Z70 Ultra и беспроводные пылесосы H60 Hub Ultra и H60 Ultra

Бренд Roborock выпустил флагманского робота-помощника с робо-рукой и бюджетные модели беспроводных пылесосов для домов в России.

Компания Roborock, признанный мировой лидер в области интеллектуальной робототехники для дома, сегодня сделала знаковый шаг на российском рынке, представив две принципиально разные, но одинаково значимые новинки. Фокусом анонса стал флагманский робот-пылесос Saros Z70 Ultra, оснащенный революционной роботизированной рукой, а также доступные, но технологичные беспроводные пылесосы H60 Hub Ultra и H60 Ultra.

Saros Z70 Ultra: Эра Робота-Помощника Начинается

Главной сенсацией стал Saros Z70 Ultra. Этот аппарат – не просто очередной «умный» пылесос; это первым в мире массовый бытовой робот, получивший функциональную пятиосевую роботизированную руку OmniGrip™. Ультратонкий корпус (всего 7.98 см) скрывает в себе сложный механизм, способный в рабочем положении разворачиваться, выдвигаться и манипулировать предметами с невиданной для домашней техники свободой – как горизонтально, так и вертикально.

Суть инновации OmniGrip™: Робот теперь может не только объезжать препятствия, но и активно убирать их с пути. Легкие объекты весом до 300 г* – будь то случайно оброненная пара носков, сандалии, детские игрушки или другие мелкие предметы – аккуратно поднимаются и перемещаются в отведенное место, освобождая путь для уборки. Это кардинально снижает необходимость в ручном вмешательстве пользователя и приближает мечту о по-настоящему автономной уборке. Производитель анонсирует расширение перечня поддерживаемых предметов через будущие обновления ПО.

Управление и Безопасность: Функция OmniGrip™ по умолчанию отключена. Ее активация и тонкая настройка (выбор режимов работы, типов объектов, зон действия) осуществляются исключительно через фирменное приложение Roborock. Для обеспечения безопасности, особенно в семьях с детьми, робот оснащен надежной блокировкой от детей и кнопкой экстренной остановки. Точные датчики, встроенная камера и LED-подсветка позволяют руке оценивать свое положение, окружение и вес объекта.

Помимо революционной руки, Saros Z70 Ultra получил полный набор флагманских технологий Roborock:

StarSight ® 2.0: Продвинутая система навигации и распознавания препятствий на базе ИИ, что обеспечивает точное картографирование, обнаружение до 108 типов препятствий, включая носки, игрушки и провода, а также частоту сканирования в 21 раз выше, чем у LDS.

Продвинутая система навигации и распознавания препятствий на базе ИИ, что обеспечивает точное картографирование, обнаружение до 108 типов препятствий, включая носки, игрушки и провода, а также частоту сканирования в 21 раз выше, чем у LDS. VertiBeam ®: Технология предотвращения застреваний на коврах с высоким ворсом и защиты от наматывания кабелей.

Технология предотвращения застреваний на коврах с высоким ворсом и защиты от наматывания кабелей. Мощность всасывания до 22 000 Па*: Значительное увеличение для борьбы с самым стойким загрязнением.

Значительное увеличение для борьбы с самым стойким загрязнением. Многофункциональная Док-станция 4.0: Обеспечивает полный цикл обслуживания: автоматическую очистку контейнера, мытье тряпок горячей водой (до 80°C), их съем для сушки и быструю зарядку всего за 2.5 часа*.

Особое внимание – владельцам домашних животных:

Помимо революционной уборки, Saros Z70 Ultra открывает уникальные возможности для владельцев домашних животных, используя камеру, интегрированную в манипулятор OmniGrip™. Эта вторая точка обзора с гибким углом обеспечивает более широкий охват и новые функции:

Видеозвонки и патрулирование: Позволяет удаленно заглянуть домой, проверить состояние питомцев, запланировать автоматический объезд помещений или вручную управлять маршрутом робота для прицельного наблюдения. Распознавание питомцев и их зон: Система искусственного интеллекта заранее идентифицирует животных и их лежанки. При приближении к питомцу робот автоматически отключает основную щетку и аккуратно объезжает его стороной, чтобы не напугать. Моментальные снимки питомцев: Во время уборки Saros Z70 может автоматически делать забавные фото ваших питомцев. Эти снимки доступны для просмотра и скачивания прямо из приложения. Поиск питомца: Активируйте эту функцию – и робот начнет объезд дома, помогая вам найти любимца, если он спрятался.

Управление: Saros Z70 Ultra поддерживает голосовые команды ("Hello, Rocky!"), а также интеграцию с основными платформами умного дома: Алиса, Apple Home, Amazon Alexa, Google Home.

Инвестиция в Будущее Уборки: Стартовая Цена и Спецпредложение

Флагманский Saros Z70 Ultra, переопределяющий возможности домашней робототехники, выходит на рынок со стартовой рекомендованной розничной ценой 199 990 рублей.

H60 Hub Ultra и H60 Ultra: Инновационная Доступность

Параллельно с флагманом Roborock представил две модели беспроводных пылесосов, выводящих доступный сегмент на новый уровень.

H60 Hub Ultra: Автономность как Стандарт

Это лидер по характеристикам с линейке H60 Hub: до 210 аВт мощности всасывания и до 90 минут работы, идеально подходит для глубокой чистки ковров и твёрдых полов. Ключевая особенность – инновационная док-станция с функцией Auto-Empty. Пользователю больше не нужно касаться пыли: после уборки достаточно установить пылесос на базу, и всего за 10 секунд* весь мусор автоматически выдувается в герметичный 3-литровый пылесборник, удерживающим до 99%* бактерий и мельчайших частиц. Эргономичная высота станции (848 мм) и возможность втягивания телескопической трубки делают процесс установки максимально простым и удобным – поднимать устройство не требуется. Станция также имеет встроенное хранилище для дополнительных насадок (моторизованная мини-щетка — для мебели и шерсти домашних животных, насадка 2-в-1 для щелей и деликатных поверхностей, антизапутывающаяся щетка с дизайном в виде зубцов акулы и валиком из волокон и резины — особенно полезна для владельцев длинноволосых питомцев и людей). H60 Ultra: Эргономика Превосходства

Модель H60 Ultra обладает такой же мощностью всасывания до 210 аВт, как и его «старший брат» H60 Hub Ultra, сильнейшей на сегодняшний день среди ручных пылесосов Roborock. Новинка, гарантирующая впечатляющую производительность, дает возможность проводить глубокую и тщательную, но при этом оперативную уборку, не требующую больших затрат времени.

Сердце этой модели – уникальная телескопическая трубка с изгибом на 90 градусов. Эта инженерная находка кардинально меняет опыт ручной уборки: теперь пылесос гнется вместо того, чтобы гнулся пользователь. Технология обеспечивает беспрепятственный доступ под низкую мебель, к острым углам и в узкие пространства. Уборка становится быстрой, эффективной и, что критично, комфортной для пользователей с проблемами спины.

Roborock делает акцент на доступности технологий и в сегменте вертикальных пылесосов. Модель H60 Hub Ultra с революционной док-станцией Auto-Empty, герметичным пылесборником и HEPA фильтром будет доступна по цене 39 990 рублей. Базовая модель H60 Ultra, сохраняющая ключевую инновацию – 90-градусную изгибающуюся трубку для сверхэргономичной уборки, предлагается по привлекательной цене 25 990 рублей. Такой ценовой диапазон позволяет выбрать решение, оптимально соответствующее потребностям и бюджету, не жертвуя ключевыми инновационными преимуществами линейки.

По информации https://www.pronline.ru/