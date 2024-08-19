Основные виды промышленных прожекторов

Галогенные прожекторы

Галогенные прожекторы обеспечивают отличную цветопередачу и создают эффект солнечного освещения, будь то мягкое бестеневое или направленное точечное освещение. Они идеально подходят для подсветки фасадов зданий, мостов, рекламных щитов и других объектов. Галогеновые лампы функционируют по принципу традиционных ламп накаливания, но с добавлением галогенов (бром, фтор, йод), что значительно увеличивает их срок службы и эффективность. Мощность таких ламп может варьироваться от 3 Вт до 20 000 Вт, а их возможность работать напрямую от сети с напряжением 220В без дополнительных трансформаторов делает их ещё более удобными. Галогенные лампы также позволяют регулировать мощность с помощью диммеров, что увеличивает функциональность прожекторов. Срок службы этих ламп

может достигать 4 000 часов.

Металлогалогенные прожекторы

Металлогалогенные прожекторы используют газоразрядные лампы, излучающие яркий свет холодных оттенков. Эти прожекторы идеально подходят для освещения открытых пространств, концертных залов, торговых центров и выставочных зданий. Лампы работают благодаря электрическому разряду в парах ртути и иодидов различных металлов, что обеспечивает насыщенное световое поле с отличной цветопередачей. Цветовая температура может варьироваться от 3000 до 20 000 K, что близко к дневному свету. Срок службы ламп достигает 15 000 часов, и они остаются стабильными в цветопередаче на протяжении всего периода эксплуатации. Металлогалогенные лампы нечувствительны к перепадам напряжения, что увеличивает их надёжность. Прожекторы этого типа часто используются с высококачественной оптикой и имеют высокую степень защиты, что делает их лидерами в объёмах продаж светового оборудования.

Натриевые прожекторы

Натриевые прожекторы излучают тёплый жёлтый свет, что делает их экономичными и подходящими для длительного освещения больших территорий. Они часто используются для подсветки парковых дорожек, автомобильных дорог и игровых площадок. Принцип их работы основан на свечении паров натрия в герметичной колбе под воздействием электрического заряда. Эти прожекторы отличаются низкой цветопередачей, но высокой светоотдачей и продолжительным сроком службы (20 000 – 30 000 часов). Высокая степень защиты IP делает их устойчивыми к воздействию твёрдых частиц и влаги. Встроенные пускорегулирующие устройства обеспечивают совместимость с другими типами ламп, что повышает универсальность прожекторов. Натриевые прожекторы различаются по конструктивным особенностям оптической системы, что позволяет использовать их для различных типов освещения.

Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы — это новейший вид наружного освещения, характеризующийся высокой контрастностью и безупречной цветопередачей. Они чрезвычайно экономичны, потребляют меньше электроэнергии и имеют продолжительный срок службы (до 100 000 часов). Светодиодные прожекторы устойчивы к вибрациям, ударам и механическим воздействиям, что снижает затраты на их обслуживание. Они широко применяются в архитектурной, интерьерной и ландшафтной подсветке, создавая многоцветное освещение на больших городских площадях и торговых комплексах. Светодиодные прожекторы могут работать как в монохромном, так и в полноцветном режиме, управляемом от внешних контроллеров, что позволяет создавать различные светодинамические эффекты. Они обладают низкой температурой нагрева, что соблюдает требования пожарной безопасности и позволяет использовать их даже для подсветки ледяных фигур. Светодиодные прожекторы обеспечивают яркое, равномерное освещение объектов и могут использоваться в различных условиях, от архитектурной подсветки до аварийного освещения.

Выводы

Современные прожекторы разнообразны по типам и характеристикам, что позволяет подобрать оптимальное решение для любых условий и задач. Галогенные, металлогалогенные, натриевые и светодиодные прожекторы имеют свои уникальные преимущества и области применения. Правильный выбор типа прожектора способствует не только улучшению освещения, но и повышению безопасности и эффективности работы в различных условиях. Наша компания реализует промышленные прожекторы которые изготовлены по технологии и с чипами Philips.