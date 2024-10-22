Marshal - торговая марка, принадлежит корейскому шинному гиганту Kumho Tyres. Бренд был основан в 1977 году, основная цель была - продвижение продукции на европейский рынок. Для этого компанией было разработано максимально благозвучное для европейской аудитории название, а в конструировании принимали участи европейское инженерное бюро.

Впервые покрышки появились на специализированной выставке в городе Эссен и сразу же получили много положительных отзывов. За первый же год бренд выпускает для реализации на европейском рынке около 30 миллионов шин. С целью дальнейшего “покорения” европейского рынка, дирекцией было принято стратегическое решение открыть сеть фирменных центров.

Сегодня покрышки Marshal https://koleso.ru/catalog/tyres/marshal/ пользуются большим спросом у европейских и отечественных автолюбителей. Их ценят за высокие технические характеристики, премиальное качество и цену.

Летние покрышки Marshal

Бренд Marshal выпускает широкий модельный ряд летних покрышек для легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и коммерческого транспорта. Есть модели для скоростных трасс и эксплуатации в экстремальных условиях. При производстве летних покрышек используют резиновый состав с кремниевыми соединениями. Это повышает термодинамические характеристики, делает покрышку эластичной и защищает от расслаивания при длительной езде. Протекторный рисунок разрабатывается с помощью искусственного интеллекта, вне зависимости от расположения шашек, все покрышки имеют мощную дренажную систему и большое количество сцепных кромок. Кроме этого, строение протектора обеспечивает акустический комфорт внутри салона.

Marshal MU12

Резина для легковых автомобилей. Ассиметричный рисунок протектора представлен в виде трех широких продольных ребер с диагональными насечками. Такой дизайн обеспечивает высокие тягово-сцепные характеристики, гарантирует быстрый разгон и короткий тормозной путь. Специальные присадки в резиновой смеси сделали покрышку эластичной и более цепкой, благодаря этому автомобиль не теряет сцепление на мокрой дороге. Эффективная дренажная система быстро осушает пятно контакта, что исключает эффект аквапланирования. Усиленые ребра в центральной части гарантируют хорошую курсовую устойчивость и безопасное маневрирование.

Marshal Road Venture MT KL71

Летняя резина https://koleso.ru/catalog/tyres/leto/ для кроссоверов и внедорожников, разработана для экстремальных дорожных условий. Направленный протектор представлен в виде крупные жестких шашек, форма, размер и расположение которых разработаны учитывая условия эксплуатации. Автомобиль с легкостью проходит сложные участки дороги, не буксует в вязком песке. Эффективная дренажная система быстро очищает пятно контакта от воды, грязи и камней. Усиленный каркас защищает покрышку от механических повреждений, разрывов и расслоений.

Marshal Crugen Premium KL33

Летняя резина для кроссоверов и внедорожников. Имеет прочный облегченный каркас, что положительно влияет на тягово-сцепные характеристики и чуткость управления. Широкие радиальные каналы и поперечные насечки образуют эффективную систему водоотвода и быстро осушают пятно контакта от воды. Большое количество режущих кромок и наличие ламелей гарантирует высокую степень сцепления покрышки с сухим и мокрым асфальтом.

Зимние покрышки Marshal

Бренд выпускает шипованную и фрикционную резину для различных типов автомобилей. Все модели зимних покрышек Marshal имеют усиленный трехслойный каркас, который полностью защищает ее от деформации. В состав резиновой смеси входят различные присадки, которые увеличивают срок эксплуатации и не позволяют резине менять свою эластичность при минусовых температурах. Зимние покрышки Marshal - это безопасное и комфортное движение по зимней дороге.

Marshal Winter Craft Ice Wi31

Зимняя шипованная модель покрышки для легковых автомобилей. Имеет классический V-образный рисунок протектора. Благодаря большому количеству сцепных кромок и качественной ошиповки, по результатам теста, данная модель имеет тормозной путь на 10% меньше, по сравнению с предыдущей версией. Во время движения шипы впиваются в снег и лед, и не допускают образования скольжения и заносов на дороге. Большое количество трехмерных ламелей гарантируют уверенное движение по мокрому асфальту. Резиновая смесь сделана по технологии Artifical Intelligence Mixing Control, что обеспечивает ее эластичность при любой минусовой температуре.

Marshal WinterCraft SUV WS71

Фрикционная резина для кроссоверов и внедорожников. Ассиметричный рисунок протектора представлен мелкими блоками разной формы. Такая структура конструкции образует большое количество режущих кромок, которые увеличивают сцепление с зимней дорогой. Широкие дренажные каналы быстро отводят снежную слякоть из пятна контакта, тем самым исключая риск появления аквапланирования и слэшпленинга. Усиленный каркас и уплотненные боковины обеспечивают курсовую устойчивость и безопасное маневрирование. Строение периферийной зоны позволяет автомобилю с легкостью проходить участки дороги с рыхлым снегом не буксуя.

Marshal I Zen KW27

Фрикционная резина для легковых автомобилей. Ассиметричное расположение протекторных блоков обеспечивает хорошие тяговые характеристики. Площадь покрышки покрыта плотной сетью самоблокирующихся ламелей, что обеспечивает надежное сцепление на зимней дороге. Усиленный каркас защищает покрышку от деформации при соприкосновении с бордюром, ударов, разрывов. В работе использован резиновый состав в большим количеством натуральных масел, благодаря этому покрышка не дубеет на морозе и не теряет свой рабочий потенциал.

Бренд Marshal - это выбор автолюбителей, которые ценят качество, стиль и безопасность. Бренд имеет сертификаты качества международного образца. Компания сотрудничает с мировыми автобрендами и предоставляет свои покрышки для первичной комплектации.