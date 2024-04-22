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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Новые горизонты роста: DNS внедряет CRM-систему для рекрутинга «Поток Рекрутмент»

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Во время активного развития бизнеса игроки рынка независимо от размена всё чаще обращаются к инновационным технологиям для оптимизации своих процессов. Один из последних примеров такого подхода – компания DNS, которая решительно взялась за улучшение своего процесса подбора персонала. Совместно с компанией «Поток», они внедрили CRM-систему для рекрутинга «Поток Рекрутмент», достигнув впечатляющих результатов.

Сеть магазинов DNS, охватывающая более тысячи городов по всей России, насчитывающая более двух тысяч магазинов, представляет собой крупного игрока в сфере розничной торговли. Быстрое развитие с постоянным увеличением числа точек продаж создают постоянную потребность в новых сотрудниках. Именно поэтому автоматизация процесса подбора персонала стала стратегически важной задачей.

«Поток» в сотрудничестве с DNS предпринял шаги по существенной оптимизации работы HR-отдела. Внедрённая система для рекрутинга выполнила ряд поставленных целей и задач:

  • Система индивидуально настроена под потребности компании, учитывая специфику сферы, требования к подбору персонала.
  • «Поток Рекрутмент» обеспечила единый, прозрачный процесс, охватывающий все этапы рекрутинга.
  • Внедрение системы позволило существенно сократить время, затрачиваемое на обработку кандидатов (в среднем до трех минут), что стало критически важным при постоянной потребности крупной торговой сети в новых сотрудниках.
  • Все этапы, включая собеседования с использованием чат-бота и взаимодействие с соискателями, оптимизированы для максимально эффективной работы HR-специалистов.
  • Интеграция системы с IP-телефонией позволяет оперативно проводить телефонные звонки с соискателями.
  • Переработана процедура взаимосвязи между HR-специалистами и руководителями – все решения по кандидатам стали приниматься в несколько раз быстрее.

Изменения сделали HR-процессы в DNS более прозрачными, оперативными, внося существенный вклад в их трансформацию. Внедрение системы «Поток Рекрутмент» стало для компании ключевым шагом в современном подходе к подбору персонала.

Оптимизация каждого этапа, индивидуальная настройка под специфику компании, сокращение времени на обработку кандидатов привели к значительному улучшению HR-процессов. Это не только повысило эффективность найма, но сделало взаимодействие между HR-специалистами и соискателями более прозрачным, оперативным. В «Поток» создали интегрированное решение, способствующее успешному развитию, постоянному обновлению кадрового состава в условиях активного роста компании DNS.

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