Новые горизонты роста: DNS внедряет CRM-систему для рекрутинга «Поток Рекрутмент»

Во время активного развития бизнеса игроки рынка независимо от размена всё чаще обращаются к инновационным технологиям для оптимизации своих процессов. Один из последних примеров такого подхода – компания DNS, которая решительно взялась за улучшение своего процесса подбора персонала. Совместно с компанией «Поток», они внедрили CRM-систему для рекрутинга «Поток Рекрутмент», достигнув впечатляющих результатов.

Сеть магазинов DNS, охватывающая более тысячи городов по всей России, насчитывающая более двух тысяч магазинов, представляет собой крупного игрока в сфере розничной торговли. Быстрое развитие с постоянным увеличением числа точек продаж создают постоянную потребность в новых сотрудниках. Именно поэтому автоматизация процесса подбора персонала стала стратегически важной задачей.

«Поток» в сотрудничестве с DNS предпринял шаги по существенной оптимизации работы HR-отдела. Внедрённая система для рекрутинга выполнила ряд поставленных целей и задач:

Система индивидуально настроена под потребности компании, учитывая специфику сферы, требования к подбору персонала.

«Поток Рекрутмент» обеспечила единый, прозрачный процесс, охватывающий все этапы рекрутинга.

Внедрение системы позволило существенно сократить время, затрачиваемое на обработку кандидатов (в среднем до трех минут), что стало критически важным при постоянной потребности крупной торговой сети в новых сотрудниках.

Все этапы, включая собеседования с использованием чат-бота и взаимодействие с соискателями, оптимизированы для максимально эффективной работы HR-специалистов.

Интеграция системы с IP-телефонией позволяет оперативно проводить телефонные звонки с соискателями.

Переработана процедура взаимосвязи между HR-специалистами и руководителями – все решения по кандидатам стали приниматься в несколько раз быстрее.

Изменения сделали HR-процессы в DNS более прозрачными, оперативными, внося существенный вклад в их трансформацию. Внедрение системы «Поток Рекрутмент» стало для компании ключевым шагом в современном подходе к подбору персонала.

Оптимизация каждого этапа, индивидуальная настройка под специфику компании, сокращение времени на обработку кандидатов привели к значительному улучшению HR-процессов. Это не только повысило эффективность найма, но сделало взаимодействие между HR-специалистами и соискателями более прозрачным, оперативным. В «Поток» создали интегрированное решение, способствующее успешному развитию, постоянному обновлению кадрового состава в условиях активного роста компании DNS.