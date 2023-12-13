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· Анастасия Есикова

Новогодний тариф от «Ростелеком» на 2024 год

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Успейте воспользоваться акцией, срок действия которой продлится до 31.01.2024. Новогодний тариф Ростелеком 2024 можно считать лучшим подарком интернет-провайдера. На сегодняшний день – это хит сезона.

Предлагаемые услуги:

  • безлимитный интернет с мобильной связью;
  • ТВ вместе с интернетом;
  • интерактивное телевидение с домашним интернетом и сим-картой.

Подключение услуг «Ростелеком»

Новогодний тариф зависит лишь от подключения необходимых услуг компанией «Ростелеком». Поскольку скидка составляет 50% на 6 месяцев, значит, на сэкономленные деньги можно купить что-то ценное в качестве подарка. После подключения требуемых услуг для пользователя будет открыт личный кабинет. В нем будут доступны спецпредложения и дисконт на все услуги. Не менее привлекательной является промо-цена на подключение услуг. В личном кабинете выкладываются все скидки от «Ростелеком» и баланс счета с возможностью его пополнения. Здесь же можно сменить тарифный план и связаться с сотрудниками отдела информационной поддержки.

Стать клиентом компании Ростелеком 2024 несложно. Нужно лишь оформить на сайте заявку. После ее одобрения для пользователя станет доступна промо-цена на все услуги, а вместе с ней и дисконт. Это позволит подключить домашний интернет и глобальную сеть со значительной скидкой от «Ростелеком». При оформлении заявки указывают контактные данные и получают услуги по сниженному новогоднему тарифу. Ничего не может быть привлекательнее, чем хит сезона. Такая акция приятна всегда. Компания «Ростелеком» предлагает целый комплекс услуг по низким ценам. Лучше подключить интернет и ТВ за половину стоимости, чем платить все деньги сразу.

При подключении полного пакета услуг в «Ростелеком» в 2024 году пользователю предлагается значительная скидка, поэтому в можно считать своеобразной акцией.

Не менее востребованной услугой является домашнее видеонаблюдение. Ежемесячная оплата услуг может варьироваться от 250 рублей до 700 рублей. Чтобы подключить интернет за половину стоимости, необязательно посещать офис компании. Все это делается удаленно. Пользователь заполняет электронный формуляр на сайте фирмы и кликает по надписи «Отправить». Через личный кабинет не только пополняют счет и оплачивают услуги. Здесь есть возможность смены тарифов.

Благодаря «Ростелекому» каждый пользователь обеспечивается качественной связью, без зависаний, перезагрузок и отключений. Таких проблем не возникает никогда.

Полный комплекс состоит из следующих услуг:

  • пакет, предназначенный для мобильной связи;
  • домашний интернет;
  • глобальная сеть;
  • онлайн-кинотеатр Wink.

Информацию о подключении дополнительных услуг можно получить на сайте компании.

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