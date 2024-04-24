Кабель МКЭШнг(А)-LS: особенности применения и технические характеристики

Кабель МКЭШнг(А)-LS – это кабель с медной жилой, изолированный поливинилхлоридом (ПВХ) и обладающий повышенной огнестойкостью. Этот тип кабеля широко используется в различных отраслях промышленности и строительства благодаря своим высоким техническим характеристикам и надежности.

Основные особенности кабеля МКЭШнг(А)-LS:

1. Огнестойкость. Кабель МКЭШнг(А)-LS отличается повышенной огнестойкостью благодаря специальным материалам, используемым при его производстве. Это позволяет кабелю сохранять свои работоспособность даже в условиях пожара.

2. Надежность. Кабель МКЭШнг(А)-LS имеет высокую степень надежности и долговечности. Он способен выдерживать экстремальные условия эксплуатации, что делает его идеальным выбором для применения в сложных технических системах.

3. Устойчивость к воздействию внешних факторов. Кабель МКЭШнг(А)-LS обладает хорошей устойчивостью к воздействию влаги, агрессивных сред, ультрафиолетового излучения и других внешних факторов, что позволяет использовать его в различных условиях.

4. Экологичность. Кабель МКЭШнг(А)-LS изготовлен из экологически чистых материалов, что делает его безопасным для здоровья человека и окружающей среды.

Технические характеристики кабеля МКЭШнг(А)-LS:

- Номинальное напряжение: 0,66/1,14 кВ.

- Диапазон рабочих температур: от -50°С до +70°С.

- Степень защиты от влаги и пыли: IP68.

- Диаметр жилы: от 1,5 мм² до 240 мм².

- Степень огнестойкости: в соответствии с требованиями ГОСТ 53311-2009.

Применение кабеля МКЭШнг(А)-LS:

1. Промышленность. Кабель МКЭШнг(А)-LS широко применяется в промышленных предприятиях для электроснабжения различного оборудования и машин.

2. Строительство. В строительной отрасли кабель МКЭШнг(А)-LS используется для прокладки электрических сетей в зданиях и сооружениях.

3. Транспорт. Кабель этого типа применяется в автомобильной и железнодорожной отраслях для электрификации транспортных средств.

4. Энергетика. В энергетической отрасли кабель МКЭШнг(А)-LS используется для передачи электроэнергии на подстанциях и электростанциях.

5. Телекоммуникации. Кабель МКЭШнг(А)-LS может применяться для прокладки линий связи и передачи данных в сетях телекоммуникаций.

В заключение, кабель МКЭШнг(А)-LS является надежным и высококачественным продуктом, который широко используется в различных отраслях промышленности и строительства. Его высокие технические характеристики делают его идеальным выбором для применения в условиях повышенной нагрузки и эксплуатации. Будьте уверены в качестве и надежности кабеля МКЭШнг(А)-LS при его использовании в вашем проекте или предприятии.