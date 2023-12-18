Digital Signage решения используются для отображения информации и рекламы на цифровых экранах в общественных местах, таких как торговые центры, магазины, кафе, рестораны и т.д. Интегратор Digital Signage решений "Кубик медиа" занимается установкой, настройкой и обслуживанием таких систем. Мы помогаем компаниям улучшить взаимодействие с клиентами, увеличить продажи и привлечь новых клиентов. Если хотите протестировать этот метод привлечения пользователей - закажите услугу уже сегодня - https://cubicmedia.ru/.

Как мы работаем

Выполняем аудит объекта с целью определения наиболее оптимального решения для реализации проекта.

Производим проектирование, разрабатываем оптимальное решение для внедрения необходимой системы на объекте.

Осуществляем поставку необходимого IT-оборудования, которое полностью удовлетворяет требованиям заказчика.

Выполняем монтаж оборудования на объекте.

Наша команда мастеров проводит пуско-наладку оборудования в кратчайшие сроки, обеспечивая его готовность к работе.

Разрабатываем мультимедийный контент для заказчика, основываясь на его пожеланиях.

Помогаем нашим заказчикам привлечь сторонних рекламодателей и быстро окупить затраты на проект.

Наши специалисты готовы оказать техническую помощь и поддержку в любое время суток – мы работаем 24/7 и всегда на связи с вами.

В чем преимущества решения digital signage?

Решение digital signage обладает несколькими значимыми преимуществами. Прежде всего, оно выделяется своей простотой управления контентом и его сменой. Вы, как владелец, легко можете самостоятельно управлять контентом удаленно и настроить время его показа. Более того, все решения могут быть легко адаптированы под условия окружения, например, позволяют встроить экраны в стенды с рекламной полиграфией.

Кроме того, digital signage прямо ведет к росту продаж, при этом значительно сокращая затраты на рекламу. Отмечается, что в долгосрочной перспективе экраны не требуют значительных финансовых затрат.