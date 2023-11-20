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· Анастасия Есикова

Асептический розлив

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Асептический розлив - инновационный процесс, который позволяет сохранить пищевые продукты в свежем и натуральном состоянии на протяжении длительного времени. Этот метод упаковки пищевых продуктов в контролируемых условиях обеспечивает полное отсутствие микробов и бактерий, что позволяет сохранять качество и свежесть продукта.

В основе асептического розлива лежит принцип запечатывания продукта в герметичные контейнеры в специально созданных чистых условиях, где полностью исключены факторы, способные заразить продукт. Контейнеры и крышки подвергаются термической обработке для уничтожения всех микроорганизмов, затем продукт розливается в предварительно подготовленные контейнеры.

Одним из главных достоинств асептического розлива является сохранение качества и вкусовых свойств продукта на протяжении продолжительного срока годности. Благодаря отсутствию бактерий и микробов, продукт не стареет и не портится, оставаясь свежим и натуральным. Это особенно важно для пищевых продуктов, таких как соки, молоко, соусы, а также для детского питания, где качество и безопасность играют ключевую роль.

Другим преимуществом асептического розлива является его экологическая эффективность. Поскольку продукты упаковываются в контейнеры без добавления консервантов, данный метод помогает сократить использование химических веществ и их отрицательное влияние на окружающую среду. Более того, контейнеры, используемые в процессе, обычно являются экологически дружественными и могут быть переработаны для повторного использования.

Асептический розлив также имеет экономические преимущества для производителя. Благодаря возможности увеличить срок годности продукта, улучшить его качество и сохранить свежесть, компании могут сократить потери от повреждения и утилизации продукции. Это также позволяет расширить географию поставок и увеличить доступность пищевых продуктов для потребителей.

В заключение, асептический розлив - это передовой метод упаковки пищевых продуктов, который обеспечивает длительное сохранение их качества и свежести.


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