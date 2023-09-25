Важные новости из мира производства: компания 4ГРАНИ КАЗАНЬ открывает собственный завод в Казани для производства брусчатки, тротуарной плитки методом полусухого вибропрессования.

Запуск завода состоится 27 сентября 2023 года.

Мощность новой производственной линии составит до 2000 м² в сутки.

Суммарные мощности двух заводов в Тольятти и Казани позволят производить внушительные объем продукции: до 3000 м² ежедневно. Наличие стабильного складского запаса объемом 150 000 м² – гарантирует крупным заказчикам производство и поставку изделий в срок и в нужном объёме.

Качество и надежность

4ГРАНИ успешно работает более 5 лет, и производит бетонные изделия методом полусухого вибропрессования. Новый завод в Татарстане будет выпускать широкий спектр вибропрессованных изделий различных цветов и конфигураций. В частности, будет налажен выпуск следующих видов продукции:

брусчатка https://4grani-kzn.ru/catalog/bruschatka/

тротуарная плитка https://4grani-kzn.ru/catalog/

бордюры https://4grani-kzn.ru/catalog/kamen-bortovoj/

газонная решетка https://4grani-kzn.ru/products/naturo/

блоки https://4grani-kzn.ru/catalog/bloki/

вибропрессованный кирпич https://4grani-kzn.ru/products/kirpich/

В ассортимент войдет и другая смежная продукция для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий, а также ландшафтного дизайна:

Полисад Ландо для оформления клумб.

Брусчатка LED для подсветки, заряжается от солнца.

Шарнирный бордюр Юник для поворотных линий в ландшафтном дизайне.

Продукция завода не только впечатляет разнообразием дизайна и богатством цветовой палитры, но и отличаться выдающейся прочностью, подходящие для российских условий: температурный режим, осадки, эксплуатация.

Запуская новую линию, компания остается верной своим ключевым принципам: гарантировать высокое качество и обеспечивать бесперебойность производства. На территории завода в Казани будет работать независимая строительная лаборатория «ГОСТ», а вся продукция проходить сертификацию.



Фото: брусчатка мультиколор “Этернити” в цвете “Амсетрдам”, “Гвинея”, “Непал” завода 4Грани Казань

Опыт и технологии

Первый завод компания 4ГРАНИ запустила в Тольятти в 2018 году. За это время комплекс произвел более 700 000 м² брусчатки.

География поставок и объемы производства с момента открытия первой линии всё время росли. Сегодня нашу брусчатку покупают во всех регионах России, а также в Казахстане, где официальным дилером продукции 4ГРАНИ стала ТО «Евроформат», расположенная по адресу: г. Уральск, ул. Шолохова 22/2 ("ТО My Home"). Контактный телефон: +77774766303. Продукцию компании 4ГРАНИ можно приобрести и в других странах СНГ, напрямую — у производителя, или через ТО «ЕВРОФОРМАТ».

Большой спрос на продукцию в республике Татарстан сподвиг компанию принять решение запустить второй завод в Казани. Новая линия позволит не только кратно увеличить производственные мощности, но и оптимизировать логистику, сделав доставку продукции до клиентов еще более удобной. Уже сегодня изделия компании доставляются по всей территории России и ряду стран СНГ.

На заводе в Казани установлено высокотехнологичное оборудование турецкой компании Namtas. Этот бренд зарекомендовал себя как высокоэффективный и надежный. Сейчас идет до проверка и настройка оборудования.

Продукция 4ГРАНИ уже завоевала признание заказчиков благодаря своей функциональности, эстетичности и надежности. Их изделия успешно использовались на таких известных объектах в Татарстане:

ЖК «Арт-сити»

ТЦ «Ритейл UDACHA»

ЖК «Царёво»

ЖК «Свобода»

ЖК на ул. Дубравной

ЖК на ул. Козина

Парк (г. Нурлат)

ЖК в Набережных Челнах, Парк (Муслюмово)

Парк Карабел (Зеленодольск)



Фото: бульвар Кариева в городе Нурлат

Комплексный сервис

Компания 4ГРАНИ предоставляет не только высокотехнологичные строительные изделия, но и полный комплекс услуг в области мощения, проектирования и ландшафтного дизайна. А также при покупки брусчатки, менеджеры завода 4ГРАНИ контакты предоставляют контакты подрядчиков по укладке брусчатки на любые объекты и объемы.

Заказчики в Татарстане также могут воспользоваться услугами по механизированной укладке брусчатки. В собственном парке компании — несколько самоходных укладчиков немецкого производителя Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH. Эти машины позволяют уложить до 1000 м² покрытия за смену.

Компания предоставляет два удобных способа оплаты заказа: вы можете воспользоваться терминалом для оплаты банковской картой или выбрать безналичный расчет

г. Казань, ул. Южно-Промышленная, 3 к8

Телефон: 8 (843) 203-20-02

Почта: 4grani@list.ru

Сайт: https://4grani-kzn.ru/

Телеграмм канал: https://t.me/grani4tlt

ВК: https://vk.com/4granitlt