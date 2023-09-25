4ГРАНИ расширяет горизонты: в Казани открывается завод по производству вибропрессованных изделий
Важные новости из мира производства: компания 4ГРАНИ КАЗАНЬ открывает собственный завод в Казани для производства брусчатки, тротуарной плитки методом полусухого вибропрессования.
Запуск завода состоится 27 сентября 2023 года.
Мощность новой производственной линии составит до 2000 м² в сутки.
Суммарные мощности двух заводов в Тольятти и Казани позволят производить внушительные объем продукции: до 3000 м² ежедневно. Наличие стабильного складского запаса объемом 150 000 м² – гарантирует крупным заказчикам производство и поставку изделий в срок и в нужном объёме.
Качество и надежность
4ГРАНИ успешно работает более 5 лет, и производит бетонные изделия методом полусухого вибропрессования. Новый завод в Татарстане будет выпускать широкий спектр вибропрессованных изделий различных цветов и конфигураций. В частности, будет налажен выпуск следующих видов продукции:
- брусчатка https://4grani-kzn.ru/catalog/bruschatka/
- тротуарная плитка https://4grani-kzn.ru/catalog/
- бордюры https://4grani-kzn.ru/catalog/kamen-bortovoj/
- газонная решетка https://4grani-kzn.ru/products/naturo/
- блоки https://4grani-kzn.ru/catalog/bloki/
- вибропрессованный кирпич https://4grani-kzn.ru/products/kirpich/
В ассортимент войдет и другая смежная продукция для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий, а также ландшафтного дизайна:
- Полисад Ландо для оформления клумб.
- Брусчатка LED для подсветки, заряжается от солнца.
- Шарнирный бордюр Юник для поворотных линий в ландшафтном дизайне.
Продукция завода не только впечатляет разнообразием дизайна и богатством цветовой палитры, но и отличаться выдающейся прочностью, подходящие для российских условий: температурный режим, осадки, эксплуатация.
Запуская новую линию, компания остается верной своим ключевым принципам: гарантировать высокое качество и обеспечивать бесперебойность производства. На территории завода в Казани будет работать независимая строительная лаборатория «ГОСТ», а вся продукция проходить сертификацию.
Фото: брусчатка мультиколор “Этернити” в цвете “Амсетрдам”, “Гвинея”, “Непал” завода 4Грани Казань
Опыт и технологии
Первый завод компания 4ГРАНИ запустила в Тольятти в 2018 году. За это время комплекс произвел более 700 000 м² брусчатки.
География поставок и объемы производства с момента открытия первой линии всё время росли. Сегодня нашу брусчатку покупают во всех регионах России, а также в Казахстане, где официальным дилером продукции 4ГРАНИ стала ТО «Евроформат», расположенная по адресу: г. Уральск, ул. Шолохова 22/2 ("ТО My Home"). Контактный телефон: +77774766303. Продукцию компании 4ГРАНИ можно приобрести и в других странах СНГ, напрямую — у производителя, или через ТО «ЕВРОФОРМАТ».
Большой спрос на продукцию в республике Татарстан сподвиг компанию принять решение запустить второй завод в Казани. Новая линия позволит не только кратно увеличить производственные мощности, но и оптимизировать логистику, сделав доставку продукции до клиентов еще более удобной. Уже сегодня изделия компании доставляются по всей территории России и ряду стран СНГ.
На заводе в Казани установлено высокотехнологичное оборудование турецкой компании Namtas. Этот бренд зарекомендовал себя как высокоэффективный и надежный. Сейчас идет до проверка и настройка оборудования.
Продукция 4ГРАНИ уже завоевала признание заказчиков благодаря своей функциональности, эстетичности и надежности. Их изделия успешно использовались на таких известных объектах в Татарстане:
- ЖК «Арт-сити»
- ТЦ «Ритейл UDACHA»
- ЖК «Царёво»
- ЖК «Свобода»
- ЖК на ул. Дубравной
- ЖК на ул. Козина
- Парк (г. Нурлат)
- ЖК в Набережных Челнах, Парк (Муслюмово)
- Парк Карабел (Зеленодольск)
Фото: бульвар Кариева в городе Нурлат
Комплексный сервис
Компания 4ГРАНИ предоставляет не только высокотехнологичные строительные изделия, но и полный комплекс услуг в области мощения, проектирования и ландшафтного дизайна. А также при покупки брусчатки, менеджеры завода 4ГРАНИ контакты предоставляют контакты подрядчиков по укладке брусчатки на любые объекты и объемы.
Заказчики в Татарстане также могут воспользоваться услугами по механизированной укладке брусчатки. В собственном парке компании — несколько самоходных укладчиков немецкого производителя Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH. Эти машины позволяют уложить до 1000 м² покрытия за смену.
Компания предоставляет два удобных способа оплаты заказа: вы можете воспользоваться терминалом для оплаты банковской картой или выбрать безналичный расчет
г. Казань, ул. Южно-Промышленная, 3 к8
Телефон: 8 (843) 203-20-02
Почта: 4grani@list.ru
Сайт: https://4grani-kzn.ru/
Телеграмм канал: https://t.me/grani4tlt