Казань сегодня: заселение «Салават Купере», смерть вора и ремонт двора сына Сталина

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Минниханов одобрил строительство яхт-клуба в центре Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании по застройке исторического центра города одобрил проект строительства яхт-клуба на полуострове Локомотив, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Строительство клуба было одобрено с "учетом благоустройства и реконструкции кровельного решения объекта".

В Казани отремонтируют двор, в котором жил сын Сталина

В Казани начался ремонт двора дома №105 на улице Гагарина, где жил младший сын Иосифа Сталина Василий Сталин, сообщил в Instagram глава администрации Московского и Кировского районов Сергей Миронов.

Двор будет восстановлен в ходе программы "Я выбираю небо".

В Казани будут судить водителя BMW, который, протаранив патруль, убил инспектора

В Казани в Верховном суде Татарстана будут судить 31-летнего Артура Сатрутдинова, который на BMW протаранил патрульный автомобиль, где в результате погиб 42-летний инспектор, об этом сообщили в Следственном комитете.

Скончался освобожденный досрочно из казанской колонии «вор в законе» Пецо

В Турции скончался грузинский вор в законе 66-летний Реваз Бухникашвили (Пецо), которого в 2017 году досрочно освободили из казанской колонии. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В Казани в «Салават Купере» заселили два новых дома

В казанском ЖК «Салават Купере» сегодня заселили два новых домов, официальная церемония с участием чиновников состоялась несколько часов назад.

Среди жильцов квартир - участники программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, а также дети-сироты, многодетные семьи.