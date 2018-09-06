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Скончался освобожденный досрочно из казанской колонии «вор в законе» Пецо

Скончался освобожденный досрочно из казанской колонии «вор в законе» Пецо
16+
Фото: видео https://www.youtube.com/watch?v=yDPMi1Z9sko

В Турции скончался грузинский вор в законе 66-летний Реваз Бухникашвили (Пецо), которого несколько лет назад досрочно освободили из казанской колонии. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Напомним, год назад Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья.

В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, "вор в законе" Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.

 

A. Nabiullin, 07.09.2018, 13:52
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин07 сентября 2018, 14:00
Траур объявят ?
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Горожанин07 сентября 2018, 14:05
Если все антизаконники уйдут в мир иной, вместе с чинушами ворами -взяточниками, народу станет легче. Вот такая правда жизни.
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1
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Горожанин07 сентября 2018, 14:05
Ну вы уж пишите по нормальному.его освободили год назад.а это не несколько лет.а вообще чтобы писать грамотно и излагать свои мысли, нужно много читать.
1
0
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Горожанин07 сентября 2018, 14:15
спасибо , что сообщили!!!!!
0
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Горожанин07 сентября 2018, 14:17
статус его не купленный случаем?
0
0
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Горожанин07 сентября 2018, 14:17
В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров.

Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья.

ни фига себе УДО???
обычно более половину срока надо. купил свободу
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Горожанин07 сентября 2018, 14:25
ну, если 4-я стадия была, то чё не выпиннуть, тем более если ещё и деньжат поимели
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Горожанин07 сентября 2018, 14:26
Зачем нам эта новость о скончавшемся рецидивисте, вот если бы Шаймиев скончался, тогда бы конечно.
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