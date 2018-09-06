Скончался освобожденный досрочно из казанской колонии «вор в законе» Пецо

В Турции скончался грузинский вор в законе 66-летний Реваз Бухникашвили (Пецо), которого несколько лет назад досрочно освободили из казанской колонии. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Напомним, год назад Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья.

В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, "вор в законе" Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.