В Казани в «Салават Купере» заселили два новых дома

Среди жильцов - участники программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, а также дети-сироты, многодетные семьи

В казанском ЖК «Салават Купере» сегодня заселили два новых домов, официальная церемония с участием чиновников состоялась несколько часов назад.

Среди жильцов квартир - участники программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, а также дети-сироты, многодетные семьи.

До конца года жильцы должны въехать в 2 584 квартиры еще восьми домов 8-го квартала жилого комплекса. Всего же, согласно эскизу застройки, в ходе трех очередей строительства "Салават Купере" будут возведены 94 дома на 25 400 квартир. При этом 19 домов первой очереди уже заселены.

Несколько недель назад на объекте сменили застройщика: незаконченные объекты ПСО "Казань" в жилом комплексе передали другому подрядчику. Новый застройщик обещает сдать дома уже к концу ноября этого года.