В Казани будут судить водителя BMW, который, протаранив патруль, убил инспектора

Дело будет рассматриваться в Верховном суде республики

В Казани в Верховном суде Татарстана будут судить 31-летнего Артура Сатрутдинова, который на BMW протаранил патрульный автомобиль, где в результате погиб 42-летний инспектор, об этом накануне сообщили в Следственном комитете.

Напомним, ночью 27 апреля водителя BMW, который ехал по улице Восстания на высокой скорости, заметили сотрудники ГИБДД, за ним началась погоня.

На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, проезжая на красный сигнал светофора, пьяный водитель иномарки умышленно врезался в полицейскую "Лада Приора", которая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками. Инспектора в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался. Второй инспектор госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Отмечается, что водитель BMW ехал на автомобиле своей матери, ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, а в 2015 году лишали прав.

Автомобиль полиции был очень сильно поврежден, общий ущерб составил 393 тысячи рублей.

На водителя возбудили дела по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "умышленные повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба", свою вину он не признал.

- Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы у Сатрутдинова обнаруживаются признаки психического расстройства в форме синдрома зависимости от сочетанного употребления нескольких психоактивных веществ, - отметили в СК.

Уголовное дело направлено в суд.

Кстати



Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.