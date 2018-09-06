В Казани отремонтируют двор, в котором жил сын Сталина

В Казани начался ремонт двора дома №105 на улице Гагарина, где жил младший сын Иосифа Сталина Василий Сталин, сообщил в Instagram глава администрации Московского и Кировского районов Сергей Миронов.
Двор будет восстановлен в ходе программы "Я выбираю небо".
- Уже разработан проект двора, куда войдут обустроенные парковочные карманы, новые пешеходные дорожки, уличные МАФы с большой клумбой по центру. Обязательными атрибутами станут арт-объекты и граффити, посвященные самолетостроению и авиации, - написал Сергей Миронов.
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В Московском районе началась реконструкция двора по ул.Гагарина, д.105, где впервые будет применена единая концепция благоустройства «Я ВЫБИРАЮ НЕБО»,посвященная истории авиастроительной промышленности, летчикам - испытателям и инструкторам – инженерам, ранее проживавшим в этом дворе. Кстати, здесь же жил младший сын Иосифа Виссарионовича Сталина, генерал-лейтенант ВВС, участник Великой Отечественной войны Василий Сталин. Инициативу по благоустройству дворовой территории озвучил генеральный директор группы компаний «Бриз» Андрей Беляков. Это его родной двор, здесь он родился и вырос. На сегодняшний день, совместно с Управлением архитектуры и градостроительства г.Казани, уже разработан проект двора, куда войдут обустроенные парковочные карманы, новые пешеходные дорожки, уличные МАФы с большой клумбой по центру. Обязательными атрибутами станут арт-объекты и граффити, посвященные самолетостроению и авиации. #явыбираюнебо #важенкаждый #капитальныйремонт #благоустройство #дворыказани #казань
Напомним, ранее корреспондент портала ProKazan.ru побывал в знаменитом доме и пообщался с жильцами-старожилами, которым довелось познакомиться лично с "дядей Васей". Когда Василий Сталин приехал в Казань, его поставили перед фактом: жить он будет в однокомнатной квартире на улице Гагарина, при этом выезжать за пределы города ему запрещено. Жить герою Великой Отечественной войны приходилось на пенсию в 150 рублей, так как устроиться на работу без паспорта Василий Иосифович не мог, а паспорт ему не выдавали из-за его отказа сменить фамилию Сталин на Джугашвили. Полгода он жил в Казани лишь со справкой об освобождении из заключения, но потом все же сдался и сменил фамилию.