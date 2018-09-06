Минниханов одобрил строительство яхт-клуба в центре Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании по застройке исторического центра города одобрил проект строительства яхт-клуба на полуострове Локомотив, сообщает пресс-служба правительства РТ.
Строительство клуба было одобрено с "учетом благоустройства и реконструкции кровельного решения объекта".
Другой проект, который рассматривали на заседании — реставрация комплекса пивоваренного завода Петцольда 1905 года постройки и административно-жилой комплекс loft-квартал "Красный Восток" на улице Габдуллы Тукая на 165 квартир. Минниханов обратил внимание на этажность зданий (план предусматривает 6 этажей) и разрешил строить объекты при снижении высоты здания.
Президент РТ напомнил, что в районе озера Кабан и около Старо-Татарской слободы здания необходимо строить с пониженной этажностью, чтобы сохранить облик старой Казани.
Что было одобрено на заседании:
Одноэтажный дом на Фаткуллина. Проект воссоздает облик зданий, характерных для исторической среды старой Казани;
Яхт-клуб на полуострове Локомотив;
Четырехэтажное административно-офисное здание на Гладилова;
Реконструкция здания меховой фабрики на Сары Садыковой, 59;
Часовня в честь обретения иконы Тихвинской Божией Матери в мемориальном саду на месте церковного погоста 18-19 веков при Тихвинской церкви (Худякова, 4);
Реконструкция здания отеля «Давыдов» на Назарбаева, 35а;
Жилой комплекс разной этажности на Энгельса (участок ограничен улицами Халтурина, Краснококшайская и Большая Крыловка);
Двухэтажный дом на Щепкина, 16.
Что решили отклонить или доработать:
Loft-квартал "Красный Восток" на улице Габдуллы Тукая.
Гостиница возле Шамовской больницы.
Жилой комплекс на Щербаковском переулке, 7 - 2-я очередь строительства комплекса "Кловер" (из-за слишком большого количества этажей).
Жилой комплекс на Калинина, 1 (тоже из-за слишком большого количества этажей).
Пристрой к зданию УФСИН на Большой, 98. Минниханов предложил построить объект в другом районе.