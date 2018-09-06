Минниханов одобрил строительство яхт-клуба в центре Казани

Прошло совещание по застройке исторического центра

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании по застройке исторического центра города одобрил проект строительства яхт-клуба на полуострове Локомотив, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Строительство клуба было одобрено с "учетом благоустройства и реконструкции кровельного решения объекта".

Другой проект, который рассматривали на заседании — реставрация комплекса пивоваренного завода Петцольда 1905 года постройки и административно-жилой комплекс loft-квартал "Красный Восток" на улице Габдуллы Тукая на 165 квартир. Минниханов обратил внимание на этажность зданий (план предусматривает 6 этажей) и разрешил строить объекты при снижении высоты здания.

Президент РТ напомнил, что в районе озера Кабан и около Старо-Татарской слободы здания необходимо строить с пониженной этажностью, чтобы сохранить облик старой Казани.

Что было одобрено на заседании:

Одноэтажный дом на Фаткуллина. Проект воссоздает облик зданий, характерных для исторической среды старой Казани;

Яхт-клуб на полуострове Локомотив;

Четырехэтажное административно-офисное здание на Гладилова;

Реконструкция здания меховой фабрики на Сары Садыковой, 59;

Часовня в честь обретения иконы Тихвинской Божией Матери в мемориальном саду на месте церковного погоста 18-19 веков при Тихвинской церкви (Худякова, 4);

Реконструкция здания отеля «Давыдов» на Назарбаева, 35а;

Жилой комплекс разной этажности на Энгельса (участок ограничен улицами Халтурина, Краснококшайская и Большая Крыловка);

Двухэтажный дом на Щепкина, 16.

Что решили отклонить или доработать:

Loft-квартал "Красный Восток" на улице Габдуллы Тукая.

Гостиница возле Шамовской больницы.

Жилой комплекс на Щербаковском переулке, 7 - 2-я очередь строительства комплекса "Кловер" (из-за слишком большого количества этажей).

Жилой комплекс на Калинина, 1 (тоже из-за слишком большого количества этажей).

Пристрой к зданию УФСИН на Большой, 98. Минниханов предложил построить объект в другом районе.