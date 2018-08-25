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Казанец готов провести химическую кастрацию, чтобы избавиться от ярлыка «педофил»

Казанец готов провести химическую кастрацию, чтобы избавиться от ярлыка «педофил»
16+
Фото: архив
Денис Кириллов уверяет, что стал жертвой гонений из-за правозащитной деятельности

Правозащитник Денис Кириллов готов снять с себя ярлык «педофил», который был навязан ему при попытке трудоустройства. Он готов сделать это путем проведения публичной химический кастрации. Об этом он рассказал ProKazan.ru.

- Мое решение - это акция против моих задержаний и систематических вызовов в полицию. Меня загнали уже в такие обстоятельства, что стало уже все равно, и я согласен на кастрацию.

Казанец Денис Кириллов. бывший работник УФСИН, выступает активным борцом против уголовных дел, связанных с педофилией без доказательств. Так, он долгое время выступал за освобождение учителя бальных танцев Владимира Соколова, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих учениц. При этом ученики и их родители были уверены в невиновности педагога: невозможно обучать детей танцам без прикосновений.

Кроме этого Денис Кириллов долгое время вместе с ProKazan.ru добивался расследования уголовного дела, связанным с незаконной продажей квартиры 80-летней Елизаветы Дмитриевой. Напомним, что старушка бесследно исчезла после продажи квартиры. Нашли ее в деревне Базяково в Алексеевском районе Татарстана, она находилась взаперти в старом доме, и куда ее отвезла риелтор. Лишь после вмешательства редакции ProKazan.ru было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”, однако за решеткой оказался лишь один человек.

Кириллов уверяет, что его правозащитная деятельность сделала его нежелательной персоной буквально везде. С 2014 года он был задержан полицией несколько раз, при этом, по его словам, полиция применяла к нему силу. Он попытался восстановиться в УФСИН, однако получил отказ.

- Психологическая экспертиза якобы показала, что я склонен к педофилии. Но я даже до психологической экспертизы не дошел! О моих, якобы, наклонностях сообщают будущим работодателям, и со мной не хотят иметь дело.

Кириллов уверяет, что не может найти нормальную работу и сейчас вынужден гастролировать с так называемыми «голыми гастролями» - читает стихи эротического содержания перед публикой, будучи полностью раздетым. Так он зарабатывает себе на жизнь.

- Я хочу избавиться от ярлыка «педофил» публично. Хочу, чтобы на меня обратили внимание федеральные СМИ. Я готов сделать это на съемках телешоу. Если это не поможет, я намерен просить политического убежища за рубежом.

Другая точка зрения

Заместитель начальника отдела пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин обвинения Кириллова опровергает. По его словам, Кириллов пытался устроиться не в местные органы внутренних дел, а в московские. Здесь он лишь собирал документы.

- У нас он прошел обследование и уже психологическая экспертиза выявила некоторые «моменты», - прокомментировал Костромин, не уточняя детали из-за врачебной тайны. - Мы собрали документы и он отправился в Москву, где его не взяли на работу. К нам он и не устраивался. После этого он примерно раз в год обвиняет МВД в гонениях.

Ольга Плешкова, 27.08.2018, 18:20
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин27 августа 2018, 18:27
Вот скажите: разве нормальный человек будет читать стихи на публику голышом?
14
13
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Горожанин27 августа 2018, 18:34
Человек , тем более молодой мужчина, разве по своей воле кастрирует себя? Ему бы полечиться может лучше, прежде чем принять такое решение.
10
6
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Горожанин27 августа 2018, 18:37
Как это не может найти работу, он из числа "я больше ничего не умею"?
4
7
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елка27 августа 2018, 18:37
сейачс чтобы получить статус педофила совсем не обязательно даже прикасаться к кому то -вон тренер сидит хотя есть видеозапись что он даже не прикасался а сидел на одном диванчике
6
14
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Горожанин27 августа 2018, 18:48
Это эпатажный шоубиз, он требует жертв, пусть делает, раз надо. Лучше сразу под Мерлина Менсона.
6
3
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Горожанин27 августа 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
сейачс чтобы получить статус педофила совсем не обязательно даже прикасаться к кому то -вон тренер сидит хотя есть видеозапись что он даже не прикасался а сидел на одном диванчике
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Еще был случай с молодым психологом, которого обвинили в педофилии за то, что он погладил по спинке ученицу. В последствии он покончил с собой!
0
8
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гость27 августа 2018, 18:58
вот довели человека который сам хочет себя кастрировать,нужно тех кастрировать каторыйе хотят на себе лишнную звездочку повесить.
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин27 августа 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
Петух Гамбурский
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Не так, так надо: Питух Гамбургский ))))
8
1
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Горожанин27 августа 2018, 19:30
Этот иплан задолбал пиарицо, то на пытках психах, то на себя педофиле :-D
8
0
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Горожанин27 августа 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Как это не может найти работу, он из числа "я больше ничего не умею"?
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Тебя бы на его место
0
3
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Горожанин27 августа 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
Этот иплан задолбал пиарицо, то на пытках психах, то на себя педофиле :-D
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Это с каждым может случиться в нашей стране где отсутствует любая мораль
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