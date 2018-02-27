Казань сегодня: парк развлечений, вандалы в парке и прекращение холодов

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Под Казанью могут построить турецкий парк развлечений мирового масштаба

В Лаишевском районе Татарстана в селе Столбище могут построить турецкий парка развлечений мирового масштаба Isfanbul, накануне инвесторы осмотрели предложенные земельные участки в "Смарт Сити".

В Стамбуле парк Isfanbul в 2016-м вошел в топ-10 тематических парков Европы по версии European Star Award. В стамбульский парк инвестировали $ 650 млн, он включает в себя торговые и выставочные центры, гостиницу, кинотеатр 5D и аттракционы. Его посещают 1 млн гостей, где 40% из них туристы, а торговый центр ежегодно принимает порядка 15 млн гостей в год.

В КФУ рассказали, когда холода покинут Казань

Казань в ближайшие дни покинет холодный фронт, из-за которого дневная температура опустилась до +14 градусов, об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Лебеди в Камском Устье нападают на черного лебедя, привезенного из парка «Черное озеро»

Лебедя Зигфрида из казанского парка "Черное озеро", которого привезли жить на территорию комплекса "Камский трофей" в Камское Устье, не приняли местные лебеди, об этом рассказал гендиректор "Татмедиа" Андрей Кузьмин в Instagram.

- Однако черная полоса у несчастной птицы продолжается - пара черных лебедей, живущие там, не приняли чужака. Их даже кормят по очереди, чтобы не дрались, - написал Кузьмин.

В Горкинско-Ометьевском лесу вандалы сломали скульптуру‍ лисы

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесе вандалы сломали ухо скульптуре лисы, сообщила арт-директор Дирекции парков и скверов Дарья Куракова в Twitter.

В Казани прокуратура потребовала закрыть FUN24

В Казани прокуратура потребовала закрыть здание на улице Мазита Гафури, где находятся развлекательный центр FUN24, океанариум и другие заведения, там были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил представитель ведомства.