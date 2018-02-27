Лебеди в Камском Устье нападают на черного лебедя, привезенного из парка «Черное озеро»

В итоге их вынуждены кормить отдельно

Лебедя Зигфрида из казанского парка "Черное озеро", которого привезли жить на территорию комплекса "Камский трофей" в Камское Устье, не приняли местные лебеди, об этом рассказал гендиректор "Татмедиа" Андрей Кузьмин в Instagram.

- Однако черная полоса у несчастной птицы продолжается - пара черных лебедей, живущие там, не приняли чужака. Их даже кормят по очереди, чтобы не дрались, - написал Кузьмин.

Публикация от Андрей Кузьмин (@kuzmintatmedia) 9 Авг 2018 в 12:03 PDT

Напомним, черного лебедя Одиллию несколько недель назад загрызла собака в парке. Зигфрид был доставлен в Центр реабилитации хищных птиц, где за ним наблюдали орнитологи и сотрудники Центра. За три недели он прошел профилактическое лечение и проверку на птичий грипп, также ему сделаны все необходимые прививки. После этого его перевезли в Камское Устье.