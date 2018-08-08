В Горкинско-Ометьевском лесу вандалы сломали скульптуру‍ лисы

У нее оторвали ухо

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесе вандалы сломали ухо скульптуре лисы, сообщила арт-директор Дирекции парков и скверов Дарья Куракова в Twitter.

Сообщение о пропаже уха, появившееся накануне, сегодня оно уже недоступно для прочтения. Как можно заметить в кэше, в записи говорилось, что она "15 минут по телефону решала как вернуть лисе ухо".

Напомним, ранее помощник президента РТ Наталия Фишман говорила, что "вандализм – это тоже способ изменить среду под себя. Кто-то сколачивает с бревнышек скамейку, а кто-то идет и что-то разбивает".

При этом в мае в Казани задержали молодых людей, которые разбили фонари в парке "Черное озеро". Нарушителями оказались студенты казанских вузов возрастом 19-21 год. "На студентов были составлены административные протоколы, по которым предусмотрен штраф 1-2,5 тыс рублей или административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководству вузов, где они учатся, представят все материалы "о недостойном поведении их учащихся для принятия соответствующих мер, вплоть до исключения".