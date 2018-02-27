В Казани прокуратура потребовала закрыть FUN24 и аквапарк

В Казани прокуратура потребовала закрыть здание на улице Мазита Гафури, где находятся развлекательный центр FUN24, аквапарк "Барионикс", океанариум и другие заведения, там были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил представитель ведомства.

- В здании на путях эвакуации отсутствуют световые указатели и знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, некоторые пожарные краны не оснащены кнопками дистанционного спуска пожарных насосных установок, одно из помещений здания не защищено автоматической пожарной сигнализацией, отсутствует протокол проведения периодических испытаний систем противодымной вентиляции, - отметили в прокуратуре.

При этом в здании не проводятся проверки работоспособности противопожарной защиты.

Сейчас суд рассматривает заявление прокуратуры.

Отметим, в последние годы прокуратура неоднократно пыталась закрыть это здание. В 2015 году после массовых проверок в здании были выявлены 44 нарушения требований пожарной безопасности. Но закрыть его так и не удалось.