Под Казанью могут построить турецкий парк развлечений мирового масштаба

Аналогичный парк в Стамбуле посещают 1 млн гостей

В Лаишевском районе Татарстана в селе Столбище могут построить турецкий парка развлечений мирового масштаба Isfanbul, накануне инвесторы осмотрели предложенные земельные участки в "Смарт Сити". Об этом сообщает пресс-служба района.

В Стамбуле парк Isfanbul в 2016-м вошел в топ-10 тематических парков Европы по версии European Star Award. В стамбульский парк инвестировали $ 650 млн, он включает в себя торговые и выставочные центры, гостиницу, кинотеатр 5D и аттракционы. Его посещают 1 млн гостей, где 40% из них туристы, а торговый центр ежегодно принимает порядка 15 млн гостей в год.

Парк делится на несколько тематических зон: «Мир приключений», «Мир игры», «Мир истории». Любителям экстрима предлагаются американские горки со скоростью до 110 км/час, а Аттракцион «360» поднимает и кружит смельчаков на 360 градусов.

Отметим, ранее неподалеку от Иннополиса французы хотели построить семейный развлекательный тематический парк международного уровня, посвященный визуальным технологиям и миру фантастики - Футуроскоп. Однако этим планам не удалось сбыться.