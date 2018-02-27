В КФУ рассказали, когда холода покинут Казань

Согласно прогнозам, уже в выходные ожидается жаркая погода

Казань в ближайшие дни покинет холодный фронт, из-за которого дневная температура опустилась до +14 градусов, об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +11 градусов. Однако в последующие дни ожидается потепление. Столица находится в передней части антициклона, осадки маловероятны, - рассказал представитель КФУ.

Уже 10 августа в Казани ожидается теплая погода: днем – +24, ночью – +17 градусов. При этом в субботу будет заметно жарче в субботу воздух прогреется до +28 градусов, в воскресенье днем ожидается +27, ночью – плюс 17, без осадков.

Самый жаркий день за 9 августа за историю наблюдений в Казани был в 1886 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки 36 градусов.