Казань за неделю: ДТП с полицейским, массовое задержание на «Жилке» и стоимость проезда

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?

На этой неделе в СМИ появилась информация, что перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте. Пресса ссылалась на председателя комитета по транспорту исполкома города Айдара Абдулхакова.

- Назрела необходимость повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики уже дважды обращались в госкомитет по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда, - заявил председатель комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в «кремлевский доклад США»

Президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" в шутку поздравил председателя совета директоров группы "ТАИФ" Рустема Сультеева и гендиректора ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова с включением в "кремлевский доклад США".

Замминистра здравоохранения РТ суд отправил под домашний арест

Заместителя министра здравоохранения Елену Шишмареву суд отпраил под домашний арест до 1 апреля 2018 года. Напомним, что чиновница подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ранее аналогичная мера пресечения была выбрана заведующей кафедры КФУ Елене Фахрутдиновой.

Как считает следствие, Шишмарева заставляла сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней. Сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей.

МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»

В МВД РТ объяснили массовые задержания подростков на Жилплощадке. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин, подростки - возможные участники молодежной группировки.

Как сообщили в ведомстве, от жителей микрорайона часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей. Всех проверили на причастность к молодежной группировке. Выяснилось, что в группе действует строгая иерархия, производится сбор денег «в общак».

Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав

Стали известны подробности ДТП в Альметьевске, в котором пьяный 34-летний начальник отдела уголовного розыска города сбил 40-летнего директора одной из компаний, выяснилось, что у полицейского в момент наезда при себе не было водительского удостоверения. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, в соцсетях также появилось видео наезда.

Предварительно, около 5 часов утра 3 февраля майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора.

- После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Спустя несколько часов он был уволен из МВД, Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в дальнейшем в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили ProKazan.ru.