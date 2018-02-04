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Казань за неделю: ДТП с полицейским, массовое задержание на "Жилке" и стоимость проезда
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00:13, 04.02.201822
Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав
00:01, 04.02.201828
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13:47, 03.02.201842
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13:17, 03.02.201859
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11:52, 03.02.201834
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11:10, 03.02.201820
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10:38, 03.02.201832
Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?
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08:53, 03.02.201811
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20:19, 02.02.201862
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17:59, 02.02.201835
В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»
17:49, 02.02.20185
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17:30, 02.02.20187
В Альметьевске двое мужчин напали с ножом на таксиста, забрав телефон, рацию и деньги
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15:07, 02.02.201820
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На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик
14:25, 02.02.201832
В Казани осудили банду подростков-«рабовладельцев», которые надругались над парнем
14:07, 02.02.201838
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11:54, 02.02.201815
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Сугробы в Казани сравнили с размерами собак
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В спорткомплексе Иннополиса произошел пожар
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Казань за неделю: ДТП с полицейским, массовое задержание на «Жилке» и стоимость проезда

Казань за неделю: ДТП с полицейским, массовое задержание на "Жилке" и стоимость проезда
16+
Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?

На этой неделе в СМИ появилась информация, что перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте. Пресса ссылалась на председателя комитета по транспорту исполкома города Айдара Абдулхакова.

- Назрела необходимость повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики уже дважды обращались в госкомитет по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда,  - заявил председатель комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в «кремлевский доклад США»

Президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" в шутку поздравил председателя совета директоров группы "ТАИФ" Рустема Сультеева и гендиректора ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова с включением в  "кремлевский доклад США".

Замминистра здравоохранения РТ суд отправил под домашний арест

Заместителя министра здравоохранения Елену Шишмареву суд отпраил под домашний арест до 1 апреля 2018 года. Напомним, что чиновница подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ранее аналогичная мера пресечения была выбрана заведующей кафедры КФУ Елене Фахрутдиновой.

Как считает следствие, Шишмарева заставляла сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней. Сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей.

МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»

В МВД РТ объяснили массовые задержания подростков на Жилплощадке. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин, подростки - возможные участники молодежной группировки.

Как сообщили в ведомстве, от жителей микрорайона часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей. Всех проверили на причастность к молодежной группировке. Выяснилось, что в группе действует строгая иерархия, производится сбор денег «в общак».

Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав

Стали известны подробности ДТП в Альметьевске, в котором пьяный 34-летний начальник отдела уголовного розыска города сбил 40-летнего директора одной из компаний, выяснилось, что у полицейского в момент наезда при себе не было водительского удостоверения. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, в соцсетях также появилось видео наезда.

Предварительно, около 5 часов утра 3 февраля майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора.

- После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Спустя несколько часов он был уволен из МВД, Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в дальнейшем в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили ProKazan.ru.

ProKazan.ru, 04.02.2018, 17:53
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин04 февраля 2018, 17:58
мда, xepoвая была неделя
0
6
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ТатарчоноК04 февраля 2018, 18:15
..нормально всё. Пусь наверху голова болит..
1
3
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marex04 февраля 2018, 18:46
а чо братьев гавс не поздравил? есть еще секретный список прилетает мини в исландию, бдыщь - он под санксий.
0
2
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Горожанин04 февраля 2018, 19:02
Серый снег, белый лед, на растрескавшейся земле...
0
3
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Горожанин04 февраля 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
Серый снег, белый лед, на растрескавшейся земле...
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Не на земле , а на твоем еб...е
4
2
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Горожанин04 февраля 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Не на земле , а на твоем еб...е
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нет, там где ты прописался и живешь - в проказане и овне.
0
1
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Горожанин04 февраля 2018, 19:20
ХОРОШИЕ комментарии . Казань !
0
2
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Горожанин04 февраля 2018, 19:34
Не обращайте внимания на этого дегенерата
0
3
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Горожанин04 февраля 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
Не обращайте внимания на этого дегенерата
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Правильно , лучше обращайте внимание на таких дегенератов чей комментарий выше.

П.С.
А на нормальных людей и не надо особо внимание обращать.
1
2
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Горожанин04 февраля 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
нет, там где ты прописался и живешь - в проказане и овне.
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Ты с собой трусливый ублюдок перепутал - жить в овне и плакаться на Проказани это твой срусь кий образ жизни как и всей срусь ни
3
1
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Димас люблю пивас04 февраля 2018, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
мда, xepoвая была неделя
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Не надо было на тот сходняк идти!
1
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Горожанинммама04 февраля 2018, 21:37
Задерзать толпу молодези чтоб потом кривоялись.педогогическая школа самосовершенствования мусоров.
1
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Горожанин04 февраля 2018, 22:00
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
0
0
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Горожанин04 февраля 2018, 22:13
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
0
0
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Горожанин04 февраля 2018, 23:39
В ответ на комментарий пользователя
Не надо было на тот сходняк идти!
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Славик всего лишь за сигаретами пошёл ;-)
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Горожанин05 февраля 2018, 00:28
В ответ на комментарий пользователя
Серый снег, белый лед, на растрескавшейся земле...
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Грибов поел?
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
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