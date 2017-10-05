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Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?

Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?
16+
Фото: Ольга Плешкова
ProKazan.ru выяснял, готовят ли транспортники "сюрприз" для пассажиров

На этой неделе в СМИ появилась информация, что перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте. Пресса ссылалась на председателя комитета по транспорту исполкома города Айдара Абдулхакова.

- Назрела необходимость повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики уже дважды обращались в госкомитет по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда,  - процитировало издание слова председателя комитета по транспорту исполкома города Айдара Абдулхакова.

Перевозчики не в курсе?

Необходимость повышения платы за проезд мы попросили прокомментировать казанские ПАТП. Однако ни одно автотранспортное предприятие, обслуживающее город, не смогло объяснить, есть ли необходимость в повышении и какая. Примечательно, что в ПАТП №4 нам неофициально добавили, что такой необходимости у них нет вовсе.

Заявлений не поступало 

Позже информацию о рассмотрении вопроса опровергли в комитете по тарифам. Там сообщили, что обращений от транспортников не было.

- С инициативой повышения стоимости проезда в общественном транспорте могут выступить только предприятия-перевозчики, - прокомментировали в исполкоме. - Для этого они должны подготовить доказательную базу со всеми необходимыми экономическими расчетами. Расчет тарифа осуществляется на основании представленных перевозчиками в госкомитет исходных документов, подтверждающих фактические затраты.

Отметим, что плата за проезд в Казани была увеличена с 20 до 25 рублей два года назад. После этого столица Татарстана вошла в тройку городов Приволжья с самым дорогим общественным транспортом. Казанцы повышение приняли весьма остро: они выходили на митинги и настаивали, что перевозчики пытаются нажиться на пассажирах автобусов.

Ольга Плешкова, 03.02.2018, 09:00
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин03 февраля 2018, 09:13
Если кому-то лень читать - нет.
А шуму-то было))
0
13
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Коварная террористка03 февраля 2018, 09:23
В ответ на комментарий пользователя
Если кому-то лень читать - нет.
А шуму-то было))
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Спасибо, добрый человек.
1
8
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Веселый Гук03 февраля 2018, 09:25
Нужно поднять плату,чтобы все пересели на личный транспорт.
10
4
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Горо03 февраля 2018, 09:26
Вовка чекист изберется и поднимет вам холопам и плату за проезд и пенсионный возраст и конституцию поменяет в очередной раз...
Лучший комментарий
6
39
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Димон03 февраля 2018, 09:30
"Необходимость платы повышения проезда мы попросили прокомментировать..." Ну плешкова! Ни одного текста без ошибок.
1
9
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Горожанин03 февраля 2018, 09:33
В ответ на комментарий пользователя
Нужно поднять плату,чтобы все пересели на личный транспорт.
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Авто как ни крути дороже, не будет такого
0
5
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Горожанин03 февраля 2018, 09:35
Абдулхакову больше всех нужно что ли? Такое впечатление, что инициатива исходит лично от НЕГО! Видимо видит свою "выгоду" от этого!
1
23
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Горожанин03 февраля 2018, 09:39
Давно пора. Автобусники влачат жалкое существование, мрут с голоду. А если по-серьезному проверить билеты, то сколько найдут ТУФТЫ ? Ведь не зря, где бесконтрольное бабло, там южные друзья.
3
15
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горожанин03 февраля 2018, 09:40
Раз Ельцин цены отпустил или "они"его попросили-ведь это выгодно.Обязательно повысят-потому что экономисты докажут что это научно и приведут несуществующую закономерность типа байки:"Ведь и инфляция происходит и мы соизмеряем свой поступок с ростом экономики-надо ориентироваться на общий механизм ценообразования,а иначе возникнет непопрпвимая и гибельная ситуауия для транспортных предприятий".
1
4
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Горожанин03 февраля 2018, 09:52
Плата за что- что нас возят водители-камикадзе
2
12
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Горожанин03 февраля 2018, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Вовка чекист изберется и поднимет вам холопам и плату за проезд и пенсионный возраст и конституцию поменяет в очередной раз...
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Нада за Навальнага нам карочи галасавать ! Он карочи Робен Гут - он корочи всем многа дениг даст ! Надо карочи рижим крававый минять - чекисский !!!
8
4
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 09:56
В ответ на комментарий пользователя
Раз Ельцин цены отпустил или "они"его попросили-ведь это выгодно.Обязательно повысят-потому что экономисты докажут что это научно и приведут несуществующую закономерность типа байки:"Ведь и инфляция происходит и мы соизмеряем свой поступок с ростом экономики-надо ориентироваться на общий механизм ценообразования,а иначе возникнет непопрпвимая и гибельная ситуауия для транспортных предприятий".
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Вы инфляцию отрицаете что ли? Все дорожает, благо зарплата тоже растет
11
2
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Горожанин03 февраля 2018, 09:56
справедливости ради насчет
"Казанцы повышение приняли весьма остро: они выходили на митинги и настаивали, что перевозчики пытаются нажиться на пассажирах автобусов"

мне эта проблема не очень актуально, но из солидарности сходил на оба митинга - было человек по 50-70. из них половина активисты партий (штатные? платные?) остальные - бабули. я час постоял, как дурак (даже на фото проказань засветился!:-D) и свалил.
1
2
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Горожанин03 февраля 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Вовка чекист изберется и поднимет вам холопам и плату за проезд и пенсионный возраст и конституцию поменяет в очередной раз...
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Почему это - вам холопам !? Ты сам то где живешь ? В Боливии ? В Новой Зеландии ? На Луне ? Так что пиал бы - НАМ холопам . Эх ты , сущеглупый холоп ....
4
4
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Горожанин03 февраля 2018, 10:00
Это он, так хотел больше заработать..Обманув пассажиров, в сговоре с ПАТП. Надо чтоб.и его.СК проверила. Что то, тут не чисто.
1
8
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Горожанин03 февраля 2018, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
Плата за что- что нас возят водители-камикадзе
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Плата за адреналин раш? Пусть пассажирам тогда бесплатно Ред бул на входе в автобус дают.
1
3
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Горожанин03 февраля 2018, 10:28
В ответ на комментарий пользователя
Это он, так хотел больше заработать..Обманув пассажиров, в сговоре с ПАТП. Надо чтоб.и его.СК проверила. Что то, тут не чисто.
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Абдулхакова надо проверить. Зажрался парковки вводит платные и бардачок развели в общественном транспорте
0
14
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Горожанин03 февраля 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Абдулхакову больше всех нужно что ли? Такое впечатление, что инициатива исходит лично от НЕГО! Видимо видит свою "выгоду" от этого!
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Конечно видит.Только,.о выгоде себе и думает. Подозрение он вызывает. Надо его, как и всех перед выборами задержать.и проверить.
0
7
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djkr03 февраля 2018, 10:51
Увеличится вопрос времени.
1
0
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Димас люблю пивас03 февраля 2018, 10:54
Надо увеличить до 35 рублей! Государству денег не хвотает на Сирию:-D
3
3
Согласны с автором?
горожанин03 февраля 2018, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Вы инфляцию отрицаете что ли? Все дорожает, благо зарплата тоже растет
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Ну и будут теперь повышать и на коммунальные услуги, и на бензин,и на транспорт.В Кремле об этом" творчестве" узнают на третий день.И самое главное что меня поражает приводят такие научные доводы что можно просто удивиться образованности и показу ума.Ну вот у нас и получается что человек заработал за месяц,то и отдал.То есть получается что человек работает что нет.Просто его кормят.Ну какого начальника ООО волнует вопрос есть ли у людей деньги или нет.Люди работают по 40 лет и выходят на скромную пенсию.И зарплата маленькая и накопления обесцениваются(советские вклады) и всё растёт.Не у каждого хватит ума покупать зелёные или золото для сдачи в ломбард в критической ситуации.Я говорю введите всему населению пособие и работающим и детям хотя бы 3000 в месяц.Это за страдание в войнах(1914-1918) и (1941-45), а также за перестройку.Чтоб за эти 3000 человек мог хотя бы чуть покушать.Разви это много для вождей 3000 рублей на измученного политикой страдающего и гонимого российского гражданина.Власти проявите гуманизм-не обеднеет рука дающего.Прошу только 3000 на каждого российского человечика.Копеечку ведь прошу.
2
4
Согласны с автором?
горожанин03 февраля 2018, 10:58
я в день могу на 500р накатать ,мне уже дешевле на такси ездить !
3
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 11:05
В ответ на комментарий пользователя
Ну и будут теперь повышать и на коммунальные услуги, и на бензин,и на транспорт.В Кремле об этом" творчестве" узнают на третий день.И самое главное что меня поражает приводят такие научные доводы что можно просто удивиться образованности и показу ума.Ну вот у нас и получается что человек заработал за месяц,то и отдал.То есть получается что человек работает что нет.Просто его кормят.Ну какого начальника ООО волнует вопрос есть ли у людей деньги или нет.Люди работают по 40 лет и выходят на скромную пенсию.И зарплата маленькая и накопления обесцениваются(советские вклады) и всё растёт.Не у каждого хватит ума покупать зелёные или золото для сдачи в ломбард в критической ситуации.Я говорю введите всему населению пособие и работающим и детям хотя бы 3000 в месяц.Это за страдание в войнах(1914-1918) и (1941-45), а также за перестройку.Чтоб за эти 3000 человек мог хотя бы чуть покушать.Разви это много для вождей 3000 рублей на измученного политикой страдающего и гонимого российского гражданина.Власти проявите гуманизм-не обеднеет рука дающего.Прошу только 3000 на каждого российского человечика.Копеечку ведь прошу.
Развернуть
А зачем тогда такая власть? Что.за первобытное управление? Что это за шаманское правление? Нами правят ''визитёры '' что ли?
1
6
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Горожанин03 февраля 2018, 11:07
В ответ на комментарий пользователя
Плата за что- что нас возят водители-камикадзе
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Так аварии с тем же такси не реже. Сами водите, если не доверяете
0
1
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Горожанин03 февраля 2018, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
я в день могу на 500р накатать ,мне уже дешевле на такси ездить !
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Куда вы на 500р катаете? В другие города что ли? У меня на неделю столько выходит, если не меньше
1
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
Ну и будут теперь повышать и на коммунальные услуги, и на бензин,и на транспорт.В Кремле об этом" творчестве" узнают на третий день.И самое главное что меня поражает приводят такие научные доводы что можно просто удивиться образованности и показу ума.Ну вот у нас и получается что человек заработал за месяц,то и отдал.То есть получается что человек работает что нет.Просто его кормят.Ну какого начальника ООО волнует вопрос есть ли у людей деньги или нет.Люди работают по 40 лет и выходят на скромную пенсию.И зарплата маленькая и накопления обесцениваются(советские вклады) и всё растёт.Не у каждого хватит ума покупать зелёные или золото для сдачи в ломбард в критической ситуации.Я говорю введите всему населению пособие и работающим и детям хотя бы 3000 в месяц.Это за страдание в войнах(1914-1918) и (1941-45), а также за перестройку.Чтоб за эти 3000 человек мог хотя бы чуть покушать.Разви это много для вождей 3000 рублей на измученного политикой страдающего и гонимого российского гражданина.Власти проявите гуманизм-не обеднеет рука дающего.Прошу только 3000 на каждого российского человечика.Копеечку ведь прошу.
Развернуть
Человек зарабатывает столько, сколько он получает. Мне хватает и откладывать, и жить без ужимок. Просто делаю свою работу исправно, а не после 9го класса встаю где-нибудь на кассу и всю жизнь живу без каких-либо навыков работы.
5
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 11:14
кому проще на такси, кому на своей машине. всем не угодишь. надеюсь только что ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ со временем станет удобнее и многие будут ему приоритет отдавать
0
1
Согласны с автором?
горожанин03 февраля 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Человек зарабатывает столько, сколько он получает. Мне хватает и откладывать, и жить без ужимок. Просто делаю свою работу исправно, а не после 9го класса встаю где-нибудь на кассу и всю жизнь живу без каких-либо навыков работы.
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Вы относитесь к той 5 процентной группе людей, а что мне прикажете делать с 95 процентами населения которые на работу пешком ходят три,четыре остановки.
0
4
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Слушатель03 февраля 2018, 12:31
Два заявления о повышении? Миллиард заявлений о понижении!!! Весь наш дом подпишет, лошары жадные!
0
0
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Горожанин03 февраля 2018, 12:52
До выборов не поднимут. А вот после... ждите беды если этот пупыркин останется
1
3
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Сергей богданов03 февраля 2018, 13:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
горожанин03 февраля 2018, 13:44
Путин едет по стране ( не в автобусе, однако ) / А Россия вся в г.....не /.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 13:50
в казани и так выше чем вокруг.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Нада за Навальнага нам карочи галасавать ! Он карочи Робен Гут - он корочи всем многа дениг даст ! Надо карочи рижим крававый минять - чекисский !!!
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Карочи инх к ночи
0
0
Согласны с автором?
Стас03 февраля 2018, 14:22
Повышение цен на все-это неизлечимая болезнь власти!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
Куда вы на 500р катаете? В другие города что ли? У меня на неделю столько выходит, если не меньше
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До свинарника и обратно больше и не уйдет
1
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Повышение цен на все-это неизлечимая болезнь власти!
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Так ходи пешком стасянчик,живчиком будешь,да и булки натренишь,как надо)
0
1
Согласны с автором?
гость03 февраля 2018, 14:43
абдулл решил народ испугать, либо видит свой интересы,а путину насрать что тваритсья в регионах, таких тварей сажать пора как абдуллу, грудинин сказал если будет президентом то будет закон о смертной казни для таких как абдулхакова, каторый мечтает на греться на казанцев.
0
0
Согласны с автором?
Петерсон03 февраля 2018, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
Абдулхакову больше всех нужно что ли? Такое впечатление, что инициатива исходит лично от НЕГО! Видимо видит свою "выгоду" от этого!
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АбдулКакова давно надо проверить,чтобы сам ездил на общественном транспорте -тот еще жук
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Галя Сипягина03 февраля 2018, 15:41
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