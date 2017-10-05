Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?

ProKazan.ru выяснял, готовят ли транспортники "сюрприз" для пассажиров

На этой неделе в СМИ появилась информация, что перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте. Пресса ссылалась на председателя комитета по транспорту исполкома города Айдара Абдулхакова.

- Назрела необходимость повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики уже дважды обращались в госкомитет по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда, - процитировало издание слова председателя комитета по транспорту исполкома города Айдара Абдулхакова.

Перевозчики не в курсе?

Необходимость повышения платы за проезд мы попросили прокомментировать казанские ПАТП. Однако ни одно автотранспортное предприятие, обслуживающее город, не смогло объяснить, есть ли необходимость в повышении и какая. Примечательно, что в ПАТП №4 нам неофициально добавили, что такой необходимости у них нет вовсе.

Заявлений не поступало

Позже информацию о рассмотрении вопроса опровергли в комитете по тарифам. Там сообщили, что обращений от транспортников не было.

- С инициативой повышения стоимости проезда в общественном транспорте могут выступить только предприятия-перевозчики, - прокомментировали в исполкоме. - Для этого они должны подготовить доказательную базу со всеми необходимыми экономическими расчетами. Расчет тарифа осуществляется на основании представленных перевозчиками в госкомитет исходных документов, подтверждающих фактические затраты.

Отметим, что плата за проезд в Казани была увеличена с 20 до 25 рублей два года назад. После этого столица Татарстана вошла в тройку городов Приволжья с самым дорогим общественным транспортом. Казанцы повышение приняли весьма остро: они выходили на митинги и настаивали, что перевозчики пытаются нажиться на пассажирах автобусов.