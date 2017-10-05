Наверх
Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав
00:01, сегодня6
В Татарстане из-за канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы
00:13, сегодня4
На улице Баумана рассказали, что "фосфатные" моющие средства приводят к массовым смертям
00:01, сегодня4
Большинство читателей ProKazan.ru все равно намерены болеть за спортсменов на Олимпиаде
18:08, 03.02.201819
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
Житель Татарстана лишился руки после нападения собаки
16:07, 03.02.201847
Реклама
МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»
15:40, 03.02.201857
В Нижнекамске в подъезде зарезали мужчину, предполагаемый убийца задержан
15:03, 03.02.20188
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
В Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных освобождением Мусина
14:21, 03.02.201875
Замминистра здравоохранения РТ суд отправил под домашний арест
13:47, 03.02.201827
Источник: пьяный начальник уголовного розыска Альметьевска сбил человека и скрылся
13:17, 03.02.201853
По делу о мошенничестве Минздрава РТ арестовали завкафедрой КФУ
11:52, 03.02.201828
Между Россией и Египтом возобновляются полеты: разрешение получили две авиакомпании
11:10, 03.02.201815
В Казани еще одного вербовщика «Хизб ут-Тахрир» посадили на 17 лет
10:38, 03.02.201829
Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?
09:00, 03.02.201853
«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Казань и Набережные Челны
08:53, 03.02.201810
В Казани потеплеет и выпадет небольшой снег
08:16, 03.02.20183
Во «Внуково» кинологи проверяли самолет рейса Москва — Казань из-за подозрительных женщин
08:04, 03.02.201822
Вице-президент "Лукойла" написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани
20:19, 02.02.201859
На Жилплощадке спецотряд полиции со "стрельбой" задержал около тридцати парней
19:43, 02.02.201878
В Казани прокуратура предупредила продавца за детские футболки со "шпаной" и "соской"
17:59, 02.02.201832
В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»
17:49, 02.02.20183
"Отсутствие элементарной дисциплины": в Ростехнадзоре назвали причины ЧП на пороховом
17:30, 02.02.20186
В Альметьевске двое мужчин напали с ножом на таксиста, забрав телефон, рацию и деньги
17:14, 02.02.201815
Минюст России утвердил новые правила регистрации брака
16:33, 02.02.201811
Штормовой ветер и ледяной дождь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды
16:32, 02.02.201827
В Казани признали банкротом экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина
16:07, 02.02.201860
Стало известно, в каких районах Татарстана больше всего болеют раком
16:05, 02.02.201823
В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍
15:55, 02.02.201811
Глава исполкома Тюлячинского района покинул свой пост
15:07, 02.02.201818
Минниханов представил нового директора Казанского вертолетного завода
14:51, 02.02.201811
В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов
14:31, 02.02.201831
На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик
14:25, 02.02.201830
В Казани осудили банду подростков-«рабовладельцев», которые надругались над парнем
14:07, 02.02.201835
На Олимпиаду от Татарстана поедут "Месси с клюшкой" и лыжник, покоривший "гору-убийцу"
13:20, 02.02.201821
ВТБ Страхование выступит партнером марафона к Всемирному дню борьбы против онкологии
13:12, 02.02.20181
Куда в Казани можно сводить свою вторую половину на 14 февраля?
13:08, 02.02.201815
В феврале татарстанцы будут отдыхать три дня подряд
12:26, 02.02.201815
Под Казанью пятьсот домов остались без газа из-за аварии
11:54, 02.02.201815
В Казани осудили студента-иностранца, который за взятку хотел заселиться в общежитие
11:37, 02.02.201816
Жители Татарстана стали тратить больше денег на еду
11:35, 02.02.201832
В Казани стартовал суд против жены экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина
11:05, 02.02.201836
Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов
11:04, 02.02.201834
СМИ: в Нижнекамске горожане пожаловались на головную боль из-за серого снега
10:35, 02.02.201819
Около "Парк Хауса" погиб парень, выпавший из своей квартиры
10:20, 02.02.201821
На автомобильном заводе «Камаза» сменился директор
10:11, 02.02.201811
Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор
09:41, 02.02.201833
В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома
09:19, 02.02.201816
В казанском парке Урицкого для мам грудничков появилась пеленальная комната
08:54, 02.02.201825
Сугробы в Казани сравнили с размерами собак
08:34, 02.02.201839
В спорткомплексе Иннополиса произошел пожар
08:01, 02.02.201841
Сегодня в Казани ожидается 14 градусов мороза
06:19, 02.02.20182
"Изо рта шла пена": на трассе в Татарстане мужчина погиб во время ремонта своего авто
18:43, 01.02.201828
В Казани прокуратура проверила перевозчиков после ДТП с автобусами. Нашли сотни нарушений
18:10, 01.02.201856
В Казани досрочно сдали дом для дольщиков в новом жилом комплексе
17:20, 01.02.201824
Из «Рубина» ушли еще два легионера
17:01, 01.02.201820
Верховный суд РТ разрешил выплачивать компенсации всем родственникам погибших в ДТП
16:56, 01.02.201810
В Татарстане Ford столкнулся с фурой: погибли три человека
16:34, 01.02.201825
В Татарстане у мужчины дома нашли автомат Калашникова
15:59, 01.02.201835
Завтра в Казани ожидается снег и 14 градусов мороза
15:59, 01.02.20182
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав

Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав
16+
Фото: скриншот
Следственный комитет возбудил уголовное дело

Стали известны подробности ДТП в Альметьевске, в котором пьяный 34-летний начальник отдела уголовного розыска города сбил 40-летнего директора одной из компаний, выяснилось, что у полицейского в момент наезда при себе не было водительского удостоверения. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, в соцсетях также появилось видео наезда.

Предварительно, около 5 часов утра 3 февраля майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора.

- После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Спустя несколько часов он был уволен из МВД, Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в дальнейшем в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили ProKazan.ru.

Пострадавший пешеход сейчас в реанимации, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, закрытые переломы лобной пазухи и вертлужной впадины.

Ведется расследование.

 
Денис Зарипов, 04.02.2018, 00:01
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин04 февраля 2018, 00:19
Да. И уволен был позавчера.
0
8
Согласны с автором?
СЭР!04 февраля 2018, 01:13
а ведь раньше в ссср милиционеры были эталоном и примером для граждан, а сейчас позором и стыдливостью!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 01:16
ну и што, што он был без прав?? У не го погоны есть! И "корочка"!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 01:46
Ну раз Альметьевск, значит крайняя необходимость. Следственный эксперимент он делал по старому делу просто!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 02:17
Проказан ночные новости вбрасывает для лунатиков :-D ''газетный киоск 24 часа '' Утро вечера мудренее.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 02:23
Сдается мне что если бы он не директора сбил а кого попроще то ему бы ничего не было.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru