Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Стали известны подробности ДТП в Альметьевске, в котором пьяный 34-летний начальник отдела уголовного розыска города сбил 40-летнего директора одной из компаний, выяснилось, что у полицейского в момент наезда при себе не было водительского удостоверения. Об этом сообщил источник ProKazan.ru, в соцсетях также появилось видео наезда.

Предварительно, около 5 часов утра 3 февраля майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора.

- После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Спустя несколько часов он был уволен из МВД, Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в дальнейшем в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили ProKazan.ru.

Пострадавший пешеход сейчас в реанимации, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, закрытые переломы лобной пазухи и вертлужной впадины.

Ведется расследование.