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МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»

МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»
16+
Фото: соцсети

В МВД РТ объяснили массовые задержания подростков на Жилплощадке. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин «Татар-Информ», подростки - возможные участники молодежной группировки.

Как сообщили в ведомстве, от жителей микрорайона часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей. Всех проверили на причастность к молодежной группировке. Выяснилось, что в группе действует строгая иерархия, производится сбор денег «в общак».

У молодых людей сняли отпечатки пальцев, проверили по базе данных, а затем отпустили домой, обязав явиться по требованию.

Напомним, что спецоперация прошла в середине января в микрорайоне Жилплощадка, когда спецотряд полиции "Гром" вместе с представителями других отделений МВД задержал около тридцати парней, играющих в футбол на хоккейной площадке. В ходе операции, по словам очевидцев, были слышны выстрелы.  

 

 

Ольга Плешкова, 03.02.2018, 15:40
Тэги: Происшествия
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Комментарии

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Горожанин03 февраля 2018, 16:23
Отъявленные фулюганы, должны в срочном порядке, депортированы на красную планету. Иначе, этот вирус распространится.
17
17
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Горожанин03 февраля 2018, 16:25
Всё-таки надо купить газовый пистолет,да?
4
14
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Горожанин03 февраля 2018, 16:27
Время идет, а молодежь по-прежнему проявляет интерес к устоявшимся принципам организованной преступности.
15
30
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бдсм03 февраля 2018, 16:29
казанский феномен жив. тяпляп навсегда. поколения меняются, а гопники остаются
22
21
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Горожанин03 февраля 2018, 16:33
Организованная преступность это угроза национальной безопасности республики. Надо действовать жёстко и решительно.
28
75
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Горожанин03 февраля 2018, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
Ну все космонавтовские, держитесь
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Не грози южному централу. :-P
16
10
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Горожанин03 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Ну все космонавтовские, держитесь
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Тебе не нравится космос, мать твою?
Что ты имеешь против Гагарина, мать твою?
Тебе скафандр жмёт, мать твою? :-D
13
6
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Горожанин03 февраля 2018, 17:00
15 минут назад на кольце цыганята клянчат милостыню,хватают за одежду. Рядом ОП. Дебелые румяные полицаи куря и гыыыкая сказали что все норм. И это центр города. Хохорин, але, разберись что ли , когда в полицию не дебилов наберете???
Лучший комментарий
2
60
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Дед03 февраля 2018, 17:11
Детям в футбол не дали поиграть спокойно, ненормальные!
Хохорина в отставку!
36
28
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Горожанин03 февраля 2018, 17:39
И что теперь? Где больше трех человек уже ОПГ? Налетай маски-шоу и на карачках в воронок.
17
27
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Горожанин03 февраля 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
МВД РТ всегда найдет оправдание своим садистким действиям!
Зачем стрелять надо было, психики детскую ломать??
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Детская психика блин сталкнешся когда нибудь с такими детьми которые имеют большое чувство безнаказаности ты им не психику а хребет захочешь сломать но нельзя.
12
33
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Горожанин03 февраля 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
15 минут назад на кольце цыганята клянчат милостыню,хватают за одежду. Рядом ОП. Дебелые румяные полицаи куря и гыыыкая сказали что все норм. И это центр города. Хохорин, але, разберись что ли , когда в полицию не дебилов наберете???
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Хохорина в отставку, понабрал в мвд тупых колхозников!
9
19
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Горожанин03 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
15 минут назад на кольце цыганята клянчат милостыню,хватают за одежду. Рядом ОП. Дебелые румяные полицаи куря и гыыыкая сказали что все норм. И это центр города. Хохорин, але, разберись что ли , когда в полицию не дебилов наберете???
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Всю гопоту на кичу! Кыш под шконарь!
14
15
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Горожанинммама03 февраля 2018, 18:44
Җир өсләре ачылгач.тагын.бер иркенләп сөйләшербез.яме.ул чакта маймай тешләмәс бәлкем.мөхәммәтҗанов икрам.байлар сабасы.казан шәһәре.
10
2
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Правдоруб03 февраля 2018, 18:48
На мусаров ругаетесь, а как хвост прищемят сразу в мусарню бежите, спасите помогите. Мало того что терпилы по жизни, еще и лицемеры.

У молодых там сходняки небось. Мы тоже на коробке собирались в 99 году. Денежку сдать и в футбол поиграть, вопросы свои детские решить. Мусара пытаются какую-то профилактику наводить, чтобы не проебать вспышку как в 90е. Нихай работают, главное чтобы без перегибов!
13
35
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Горожанин03 февраля 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Организованная преступность это угроза национальной безопасности республики. Надо действовать жёстко и решительно.
Развернуть
Мусора:-D - сами комменты пишити и сами себе лайки ставите, мраза!>-(>-(>-(
18
11
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Горожанин03 февраля 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
МВД РТ всегда найдет оправдание своим садистким действиям!
Зачем стрелять надо было, психики детскую ломать??
Развернуть
По словам жителей, они давно начали собираться, по словам представителей ведомства у них сложилась строгая иерархия, производится сбор денег «в общак» это же все не за один день произошло. куда смотрел участковый, они же не сразу 30 чел. собрались
6
16
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Горожанин03 февраля 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
М-да, сразу видно, ты ''недалёкий '' и в политических вопросах полный профан. Ты еще и мал и глуп.
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а ты слишком велик, о великий безвестный политолог! :-D
4
2
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Горожанин03 февраля 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Мусора:-D - сами комменты пишити и сами себе лайки ставите, мраза!>-(>-(>-(
Развернуть
Уймись, зычара!
6
8
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Горожанин03 февраля 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
Уймись, зычара!
Развернуть
Не хрюкай козлина ментовская!
11
6
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
На мусаров ругаетесь, а как хвост прищемят сразу в мусарню бежите, спасите помогите. Мало того что терпилы по жизни, еще и лицемеры.

У молодых там сходняки небось. Мы тоже на коробке собирались в 99 году. Денежку сдать и в футбол поиграть, вопросы свои детские решить. Мусара пытаются какую-то профилактику наводить, чтобы не проебать вспышку как в 90е. Нихай работают, главное чтобы без перегибов!
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"Нихай" Вот и сдал ты себя укрожопый, в бендерляндии своих проблем нету?
1
7
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Горожанин03 февраля 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
На мусаров ругаетесь, а как хвост прищемят сразу в мусарню бежите, спасите помогите. Мало того что терпилы по жизни, еще и лицемеры.

У молодых там сходняки небось. Мы тоже на коробке собирались в 99 году. Денежку сдать и в футбол поиграть, вопросы свои детские решить. Мусара пытаются какую-то профилактику наводить, чтобы не проебать вспышку как в 90е. Нихай работают, главное чтобы без перегибов!
Развернуть
примещили. обращались. утерлись. толку ноль.
разогнать чертям собачьим носителей гордого имени гитлеровский прихвостней - полицаев.
1
7
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Горожанин03 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Мусора:-D - сами комменты пишити и сами себе лайки ставите, мраза!>-(>-(>-(
Развернуть
По твоей логике сдесь только мусора в коментах пишут и лайки ставят значит ты и есть мусор.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
МВД РТ всегда найдет оправдание своим садистким действиям!
Зачем стрелять надо было, психики детскую ломать??
Развернуть
У тебя, кретин, видать эти ауешники в подъезде не собираются по 15 человек, а ППС не приезжает по вызову, говорят что повода нет
2
10
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
У тебя, кретин, видать эти ауешники в подъезде не собираются по 15 человек, а ППС не приезжает по вызову, говорят что повода нет
Развернуть
Ну ты и чёрт! И соседи твои черти! Ты похоже молокосос или тюфяк. Если у тебя собираются по 15 человек и курят или пьют с семечками в подъезде, а также никак не реагируют на твои замечания, то надо собраться с соседями всего дома и наказать недоумков прокатом жопой по лестницам всех этих ребятишек. Но если ты ссышь, то терпи терпила ))))))
10
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:33
Пишут, те кто алтын крушил 3 раза в неделю в футбол играли, для поддержания формы.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
а ты слишком велик, о великий безвестный политолог! :-D
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Велик :-D сам ты, педальный велик :-D:-D
1
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
На мусаров ругаетесь, а как хвост прищемят сразу в мусарню бежите, спасите помогите. Мало того что терпилы по жизни, еще и лицемеры.

У молодых там сходняки небось. Мы тоже на коробке собирались в 99 году. Денежку сдать и в футбол поиграть, вопросы свои детские решить. Мусара пытаются какую-то профилактику наводить, чтобы не проебать вспышку как в 90е. Нихай работают, главное чтобы без перегибов!
Развернуть
'!Нихай '',да ты хюхел .. баный.
1
2
Согласны с автором?
Александр Сергеевич03 февраля 2018, 20:53
Мусора звери
3
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и чёрт! И соседи твои черти! Ты похоже молокосос или тюфяк. Если у тебя собираются по 15 человек и курят или пьют с семечками в подъезде, а также никак не реагируют на твои замечания, то надо собраться с соседями всего дома и наказать недоумков прокатом жопой по лестницам всех этих ребятишек. Но если ты ссышь, то терпи терпила ))))))
Развернуть
Да ты бля герой прям, не все так могут а ты о детях таких же подумал или о пенсионерах, инвалидах женщинах. В конце концов даже взрослому мужику такие малолетки нож могут сунуть или монтировкой голоову проломить налететь толпой и запинать насмерть . Был случай о нем в проказани писали когда мужик замечание таким ублюдкам сделал а они к нему в хату ломиться начали он отстрелялся из травмата так его чуть не посадили.
2
9
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Горожанин03 февраля 2018, 21:18
Если вы за воровскую романтику, езжайте на зону. не чего нормальным людям мешать жить.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и чёрт! И соседи твои черти! Ты похоже молокосос или тюфяк. Если у тебя собираются по 15 человек и курят или пьют с семечками в подъезде, а также никак не реагируют на твои замечания, то надо собраться с соседями всего дома и наказать недоумков прокатом жопой по лестницам всех этих ребятишек. Но если ты ссышь, то терпи терпила ))))))
Развернуть
Да ты походу и есть ауешник который этих ребятишек организует, но ничего жди менты скоро до тебя доберутся.
2
7
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 21:39
В ответ на комментарий пользователя
Да ты бля герой прям, не все так могут а ты о детях таких же подумал или о пенсионерах, инвалидах женщинах. В конце концов даже взрослому мужику такие малолетки нож могут сунуть или монтировкой голоову проломить налететь толпой и запинать насмерть . Был случай о нем в проказани писали когда мужик замечание таким ублюдкам сделал а они к нему в хату ломиться начали он отстрелялся из травмата так его чуть не посадили.
Развернуть
Да,там директор строительной фирмы был.Молодые отморозки создания тупые,но люди то разные есть и когда таким ответят беспределом,то побегут в полицию со слезами на глазах с криками о помощи,они лишь играют в криминал.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 21:42
В ответ на комментарий пользователя
Җир өсләре ачылгач.тагын.бер иркенләп сөйләшербез.яме.ул чакта маймай тешләмәс бәлкем.мөхәммәтҗанов икрам.байлар сабасы.казан шәһәре.
Развернуть
Переведи чтоб понял то я и др.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 22:02
В ответ на комментарий пользователя
Велик :-D сам ты, педальный велик :-D:-D
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сосать будешь, велик?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 22:03
Я понял почему столько суицидов среди детей - их везде зажимают и в школе и на улице не дают спортом позаниматься! Конечно они не выдерживают такого давления общества!
4
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Велик :-D сам ты, педальный велик :-D:-D
Развернуть
ребят, так чо, Славик таки сходил за сигаретами? 8-*
0
1
Согласны с автором?
Ага03 февраля 2018, 22:16
В ответ на комментарий пользователя
Время идет, а молодежь по-прежнему проявляет интерес к устоявшимся принципам организованной преступности.
Развернуть
Такое явление, как ОПГ, если помните, имеет место быть в периоды, когда молодежь не может проявить себя в других сферах. Когда отсутствуют "социальные лифты" и не работает гос.политика, молодежная.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 22:29
Я Вам расскажу случай из своей молодости,к нам в школу перешел парень,хороший такой,ну как полагается местная шпана из одноклассников с него куртку и сняла,на следующий день приехал в школу его отец на иномарке(в то время в городе их было штук 10) и старшему объяснил,что будет с ним и его семьей(он в красках пояснил,что он будет смотреть как его сестру и мать на хор поставят,если его сына кто еще тронет,заставил извинится,куртку вернули в тот же день,гопники конкретно обделались когда поняли что нарвались на сына бандита.
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Горожанин03 февраля 2018, 22:30
В ответ на комментарий пользователя
Я понял почему столько суицидов среди детей - их везде зажимают и в школе и на улице не дают спортом позаниматься! Конечно они не выдерживают такого давления общества!
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Их групировщики спортсмены зажимают вот они и вешаються а те кто прыгают может и не сами.
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Горожанин03 февраля 2018, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
Да,там директор строительной фирмы был.Молодые отморозки создания тупые,но люди то разные есть и когда таким ответят беспределом,то побегут в полицию со слезами на глазах с криками о помощи,они лишь играют в криминал.
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Для них это может и игра но такие игры часто ничем хорошим не заканчиваются, конечно ни все они станут преступниками но многие.
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Горожанин03 февраля 2018, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
Для них это может и игра но такие игры часто ничем хорошим не заканчиваются, конечно ни все они станут преступниками но многие.
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Это понятно.Помню свою молодость,выходишь вечером из школы,а там рядом со школой стоят человек 10,в телогрейках,как то не по себе было идти мимо.все выходцы из рабочих семей,интеллектом не обделены,цепляли школьников,деньги вымогали.Но сейчасвремя другое,столько всего интересного есть,а эти дурни лезут в эту клоаку,придумали ауе какое то,придурки.А выход сейчас тоже "копилка",как раньше?
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Горожанин03 февраля 2018, 22:54
В ответ на комментарий пользователя
Я Вам расскажу случай из своей молодости,к нам в школу перешел парень,хороший такой,ну как полагается местная шпана из одноклассников с него куртку и сняла,на следующий день приехал в школу его отец на иномарке(в то время в городе их было штук 10) и старшему объяснил,что будет с ним и его семьей(он в красках пояснил,что он будет смотреть как его сестру и мать на хор поставят,если его сына кто еще тронет,заставил извинится,куртку вернули в тот же день,гопники конкретно обделались когда поняли что нарвались на сына бандита.
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да. Такие примеры бывали.
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Горожанин03 февраля 2018, 23:17
В ответ на комментарий пользователя
Я Вам расскажу случай из своей молодости,к нам в школу перешел парень,хороший такой,ну как полагается местная шпана из одноклассников с него куртку и сняла,на следующий день приехал в школу его отец на иномарке(в то время в городе их было штук 10) и старшему объяснил,что будет с ним и его семьей(он в красках пояснил,что он будет смотреть как его сестру и мать на хор поставят,если его сына кто еще тронет,заставил извинится,куртку вернули в тот же день,гопники конкретно обделались когда поняли что нарвались на сына бандита.
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речь о 80-х? А школа на Горках, угадал? ;-)
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Горожанин03 февраля 2018, 23:39
В ответ на комментарий пользователя
М-да, сразу видно, ты ''недалёкий '' и в политических вопросах полный профан. Ты еще и мал и глуп.
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мал и глуп и не видал больших зaлуп
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Горожанин03 февраля 2018, 23:40
В ответ на комментарий пользователя
Это понятно.Помню свою молодость,выходишь вечером из школы,а там рядом со школой стоят человек 10,в телогрейках,как то не по себе было идти мимо.все выходцы из рабочих семей,интеллектом не обделены,цепляли школьников,деньги вымогали.Но сейчасвремя другое,столько всего интересного есть,а эти дурни лезут в эту клоаку,придумали ауе какое то,придурки.А выход сейчас тоже "копилка",как раньше?
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выход из ОПГ - "копилка"? 8-*
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Горожанин04 февраля 2018, 01:12
В ответ на комментарий пользователя
Җир өсләре ачылгач.тагын.бер иркенләп сөйләшербез.яме.ул чакта маймай тешләмәс бәлкем.мөхәммәтҗанов икрам.байлар сабасы.казан шәһәре.
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:-D
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Горожанин04 февраля 2018, 02:41

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Горожанин04 февраля 2018, 02:42
В ответ на комментарий пользователя
выход из ОПГ - "копилка"? 8-*
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бошки арматурой снести "авторитетам" ))))
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Горожанин04 февраля 2018, 02:43
В ответ на комментарий пользователя
выход из ОПГ - "копилка"? 8-*
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Или просто завалить поодиночке, если мозги есть 8-*
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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