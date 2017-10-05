МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»

В МВД РТ объяснили массовые задержания подростков на Жилплощадке. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин «Татар-Информ», подростки - возможные участники молодежной группировки.

Как сообщили в ведомстве, от жителей микрорайона часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей. Всех проверили на причастность к молодежной группировке. Выяснилось, что в группе действует строгая иерархия, производится сбор денег «в общак».

У молодых людей сняли отпечатки пальцев, проверили по базе данных, а затем отпустили домой, обязав явиться по требованию.

Напомним, что спецоперация прошла в середине января в микрорайоне Жилплощадка, когда спецотряд полиции "Гром" вместе с представителями других отделений МВД задержал около тридцати парней, играющих в футбол на хоккейной площадке. В ходе операции, по словам очевидцев, были слышны выстрелы.