Замминистра здравоохранения РТ суд отправил под домашний арест

Заместителя министра здравоохранения Елену Шишмареву суд отпраил под домашний арест до 1 апреля 2018 года. Напомним, что чиновница подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ранее аналогичная мера пресечения была выбрана заведующей кафедры КФУ Елене Фахрутдиновой.

Как считает следствие, Шишмарева заставляла сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней. Как сообщает «Бизнес-Онлайн» со ссылкой на источник, сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей.

Напомним, что обыски в кабинете у Шишмаревой прошли 1 февраля.