Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в «кремлевский доклад США»

Президент РТ Рустам Минниханов накануне на заседании совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" в шутку поздравил председателя совета директоров группы "ТАИФ" Рустема Сультеева и гендиректора ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова с включением в "кремлевский доклад США".
- Господа, поздравляю вас с включением в список! - заявил президент РТ, передает "Бизнес Online".
Напомним, всего в этом списке, опубликованном накануне, значится 210 имен, среди них присутствуют Айрат и Радик Шаймиевы, глава "Татнефти" Наиль Маганов, председатель совета директоров группы "ТАИФ" Рустем Сультеев, гендиректор ОАО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов.
На данный момент неизвестно, чем может грозить включение в данный список, однако, вероятно, для бизнесменов это означает, что ему будет уделено повышенное внимание со стороны американских спецслужб и органов.