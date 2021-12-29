Рубин расстался с Данилом Степановым и подписал контракт с Александром Ломовицким из Спартака

Казанский "Рубин" официально объявил о переходе 21-летнего футболиста молодежной сборной России Данила Степанова в тульский "Арсенал". Предыдущие полгода воспитанник казанского футбола провел в аренде за клуб из Тулы и в 16 матчах Российской Премьер-Лиги этого сезона записал на свой счет 1 гол и 4 результативный передачи. О сумме трансфера не сообщается, но ранее появлялась информация, что за переход Степанова в Казани планируют выручить порядка 400 тысяч евро.

Одновременно с этим рубиновые объявили о том, что клуб пополнился полузащитником московского "Спартака" Александром Ломовицким. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 21 матч во всех турнирах и 1 забитый мяч. Контракт рассчитан на 4.5 года, сумма трансфера - 1.5 миллиона евро.